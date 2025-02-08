Небо над Україною буде затягнуто хмарами, проте час від часу буде виходити сонце. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики попереджають, що на дорогах північних, східних та більшості центральних областей місцями ожеледиця.

Крім цього, вітер очікують північно-східний, у західних областях південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду, у Приазов'ї місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі -6...-11 градусів морозу, вдень -1...-6 градусів морозу, у західних та південних областях від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла, на Закарпатті +3...+8 градусів тепла.

Якою буде погода на Київщині

У Києві та Київській області також буде хмарно з проясненнями. На дорогах області також місцями ожеледиця ️ Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі -6...-11 градусів морозу, вдень -1...-6 градусів морозу. У Києві вночі -7...-9 градусів морозу, вдень -3...-5 градуси морозу.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ 0...-2;
  • Ужгород +5...+7;
  • Львів +1...+3;
  • Івано-Франківськ +1...+3;
  • Тернопіль 0...+2;
  • Чернівці 0...+2;
  • Хмельницький -1...+1;
  • Луцьк -1...+1;
  • Рівне -1...+1;
  • Житомир 0...-2;
  • Вінниця 0...-2;
  • Одеса 0...+2;
  • Миколаїв 0...+2;
  • Херсон -1...+1;
  • Сімферополь -1...+1;
  • Кропивницький -1...+1;
  • Черкаси -1...+1;
  • Чернігів -4...-2;
  • Суми -4...-2;
  • Полтава -3...-1;
  • Дніпро 0...-2;
  • Запоріжжя -1...+1;
  • Донецьк -3...-1;
  • Луганськ -4...-2;
  • Харків -3...-1.

Погода
Прогноз погоди в Україні на 9 лютого / Укргідрометцентр