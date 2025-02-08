Небо над Україною буде затягнуто хмарами, проте час від часу буде виходити сонце. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики попереджають, що на дорогах північних, східних та більшості центральних областей місцями ожеледиця.
Крім цього, вітер очікують північно-східний, у західних областях південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду, у Приазов'ї місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі -6...-11 градусів морозу, вдень -1...-6 градусів морозу, у західних та південних областях від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла, на Закарпатті +3...+8 градусів тепла.
Якою буде погода на Київщині
У Києві та Київській області також буде хмарно з проясненнями. На дорогах області також місцями ожеледиця ️ Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі -6...-11 градусів морозу, вдень -1...-6 градусів морозу. У Києві вночі -7...-9 градусів морозу, вдень -3...-5 градуси морозу.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ 0...-2;
- Ужгород +5...+7;
- Львів +1...+3;
- Івано-Франківськ +1...+3;
- Тернопіль 0...+2;
- Чернівці 0...+2;
- Хмельницький -1...+1;
- Луцьк -1...+1;
- Рівне -1...+1;
- Житомир 0...-2;
- Вінниця 0...-2;
- Одеса 0...+2;
- Миколаїв 0...+2;
- Херсон -1...+1;
- Сімферополь -1...+1;
- Кропивницький -1...+1;
- Черкаси -1...+1;
- Чернігів -4...-2;
- Суми -4...-2;
- Полтава -3...-1;
- Дніпро 0...-2;
- Запоріжжя -1...+1;
- Донецьк -3...-1;
- Луганськ -4...-2;
- Харків -3...-1.