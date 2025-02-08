Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.

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Зимова казка на кордоні

Гірські ділянки українського кордону на Буковині і Закарпатті засипало снігом. Місцями намело снігового покрову до 2 метрів. Крім того, стовпчики термометрів опустилися до -20 градусів.



Мороз у горах / Фото ДПСУ

Гірські ділянки кордону на Буковині та Закарпатті в епіцентрі лютневого морозного шоу… Краєвиди, від яких перехоплює подих,

– написали у ДПСУ.

У мережі також вразили світлинами із зимовою казкою.

Гірські ділянки засипало снігом – більше у галереї

До слова, згідно з прогнозами синоптиків, в Україні зберігатиметься морозна погода. Хоча снігового покрову на території всієї країни не буде, однак стовпчики термометрів опустяться до -10 градусів.

Раніше Віра Балабух в інтерв'ю 24 Каналу розповідала, що відповідно до розрахунків світових центрів погоди, очікується, що весна буде теплою, з температурою на 1 – 2 градуси вищою за норму. Однак, затоки холоду можливі.

Експертка зауважила, що метеорологічна весна в Україні починається, коли спостерігається стійкий перехід середньої за добу температури через 0 градусів у сторону підвищення.