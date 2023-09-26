Лето никак не хочет отпускать украинцев. Для кого-то это приятно, ведь хочется еще походить в легких платьях и шортах, а кому-то не хватает прохлады. Пользуйтесь возможностью гулять без зонтов, дождевиков и тяжелых пальто!

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Какая будет погода в Украине 27 сентября

Прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман.
Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +9...+14 градусов, днем +23...+28 градусов; в южной части ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30 градусов; в Карпатах ночью +6...+11 градусов, днем +17...+22 градуса.

Погода в столице и области

Здесь также небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5 – 8 метров в секунду.
Температура по области ночью +9...+14 градусов, днем +23...+28 градусов, в Киеве ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

Предупреждение о пожарной опасности

26 – 29 сентября в Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья и Волынской области, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики обещают, что на этой неделе в Украине не будет осадков, так что будьте осторожны в это время и соблюдайте уже привычные рекомендации во время пожарной опасности. Не разжигайте костер в лесах, не сжигайте сухую стерню, не оставляйте окурки. Также в лесах нельзя охотиться и ездить на машине.

Пожарная опасность в Украине 27 сентября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

  • Киев +24...+26
  • Ужгород +25...+27
  • Львов +24...+26
  • Ивано-Франковск +24...+26
  • Тернополь +25...+27
  • Черновцы +24...+26
  • Хмельницкий +25...+27
  • Луцк +24...+26
  • Ровно +23...+25
  • Житомир +24...+26
  • Винница +25...+27
  • Одесса +27...+29
  • Николаев +27...+29
  • Херсон +27...+29
  • Симферополь +27...+29
  • Кропивницкий +26...+28
  • Черкассы +25...+27
  • Чернигов +23...+25
  • Сумы +23...+25
  • Полтава +25...+27
  • Днепр +26...+28
  • Запорожье +27...+29
  • Донецк +25...+27
  • Луганск +25...+27
  • Харьков +25...+27

Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / Укргидрометцентр