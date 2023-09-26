Літо ніяк не хоче відпускати українців. Для когось це приємно, адже хочеться іще походити в легеньких сукнях і шортах, а комусь бракує прохолоди. Користуймося можливістю гуляти без парасольок, дощовиків і важких пальт!
Дивіться також Найтепліший день за майже 100 років: у Києві зафіксували новий температурний рекорд
Якою буде погода в Україні 27 вересня
Прогнозують невелику хмарність, без опадів. Уночі та вранці у західних областях місцями туман.
Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +9...+14 градусів, удень +23...+28 градусів; у південній частині вночі +13...+18 градусів, удень +25...+30 градусів; у Карпатах вночі +6...+11 градусів, удень +17...+22 градуси.
Погода у столиці та області
Тут також невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5 – 8 метрів на секунду.
Температура по області вночі +9...+14 градусів, удень +23...+28 градусів, у Києві вночі +12...+14 градусів, удень +24...+26 градусів.
Попередження про пожежну небезпеку
26 – 29 вересня в Україні, окрім Закарпаття, Прикарпаття та Волинської області, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Синоптики обіцяють, що на цьому тижні в Україні не буде опадів, тож будьте обережні в цей час і дотримуйтесь уже звичних рекомендацій під час пожежної небезпеки. Не розпалюйте багаття в лісах, не спалюйте суху стерню, не залишайте окурки. Також у лісах не можна полювати і їздити машиною.
Пожежна небезпека в Україні 27 вересня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +24...+26
- Ужгород +25...+27
- Львів +24...+26
- Івано-Франківськ +24...+26
- Тернопіль +25...+27
- Чернівці +24...+26
- Хмельницький +25...+27
- Луцьк +24...+26
- Рівне +23...+25
- Житомир +24...+26
- Вінниця +25...+27
- Одеса +27...+29
- Миколаїв +27...+29
- Херсон +27...+29
- Сімферополь +27...+29
- Кропивницький +26...+28
- Черкаси +25...+27
- Чернігів +23...+25
- Суми +23...+25
- Полтава +25...+27
- Дніпро +26...+28
- Запоріжжя +27...+29
- Донецьк +25...+27
- Луганськ +25...+27
- Харків +25...+27
Прогноз погоди в Україні на 27 вересня / Укргідрометцентр