Літо ніяк не хоче відпускати українців. Для когось це приємно, адже хочеться іще походити в легеньких сукнях і шортах, а комусь бракує прохолоди. Користуймося можливістю гуляти без парасольок, дощовиків і важких пальт!

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Якою буде погода в Україні 27 вересня

Прогнозують невелику хмарність, без опадів. Уночі та вранці у західних областях місцями туман.

Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +9...+14 градусів, удень +23...+28 градусів; у південній частині вночі +13...+18 градусів, удень +25...+30 градусів; у Карпатах вночі +6...+11 градусів, удень +17...+22 градуси.

Погода у столиці та області

Тут також невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5 – 8 метрів на секунду.

Температура по області вночі +9...+14 градусів, удень +23...+28 градусів, у Києві вночі +12...+14 градусів, удень +24...+26 градусів.

Попередження про пожежну небезпеку

26 – 29 вересня в Україні, окрім Закарпаття, Прикарпаття та Волинської області, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики обіцяють, що на цьому тижні в Україні не буде опадів, тож будьте обережні в цей час і дотримуйтесь уже звичних рекомендацій під час пожежної небезпеки. Не розпалюйте багаття в лісах, не спалюйте суху стерню, не залишайте окурки. Також у лісах не можна полювати і їздити машиною.

Пожежна небезпека в Україні 27 вересня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +25...+27

Львів +24...+26

Івано-Франківськ +24...+26

Тернопіль +25...+27

Чернівці +24...+26

Хмельницький +25...+27

Луцьк +24...+26

Рівне +23...+25

Житомир +24...+26

Вінниця +25...+27

Одеса +27...+29

Миколаїв +27...+29

Херсон +27...+29

Сімферополь +27...+29

Кропивницький +26...+28

Черкаси +25...+27

Чернігів +23...+25

Суми +23...+25

Полтава +25...+27

Дніпро +26...+28

Запоріжжя +27...+29

Донецьк +25...+27

Луганськ +25...+27

Харків +25...+27

Прогноз погоди в Україні на 27 вересня / Укргідрометцентр