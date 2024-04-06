В Карпатах объявили о снеголавинной опасности. Во Львовской области 6 апреля объявляли штормовое предупреждение из-за гроз и шквалов.

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Какой будет погода в регионах Украины

На территории всей Украины будет облачно с прояснениями без существенных осадков.

Температура ночью 4 – 9 градусов тепла, днем 14 – 19 градусов, на Закарпатье до 23 градусов тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду,
– заявили в Укргидрометцентре.

Они объяснили, что местами будет идти дождь. В частности:

  • небольшие дожди прогнозируют в большинстве северных, центральных и южных областей,
  • умеренные – в Кировоградской, Одесской и Николаевской областях,
  • на остальной территории Украины днем существенных осадков не прогнозировали.

В Киевской области также будет облачно с прояснениями. Только ночью небольшой дождь, днем – без существенных осадков.

Температура по области ночью 5 – 9 градусов тепла, днем 14 – 19 градусов. В Киеве ночью 7 – 9 градусов тепла, днем 16 – 18 градусов,
– объяснили синоптики.

Они добавили, что ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Какой погоды ждать в украинских городах

  • Киев +16...+18
  • Ужгород +20...+22
  • Львов +18...+20
  • Ивано-Франковск +17...+19
  • Тернополь +17...+19
  • Черновцы +17...+19
  • Хмельницкий +17...+19
  • Луцк +17...+19
  • Ровно +16...+18
  • Житомир +14...+16
  • Винница +17...+19
  • Одесса +15...+17
  • Николаев +18...+20
  • Херсон +19...+21
  • Симферополь +18...+20
  • Кропивницкий +16...+18
  • Черкассы +16...+18
  • Чернигов +15...+17
  • Сумы +16...+18
  • Полтава +17...+19
  • Днепр +18...+20
  • Запорожье +19...+21
  • Донецк +19...+21
  • Луганск +18...+20
  • Харьков +19...+21

Погода 7 апреля 2024 года

Прогноз погоды в Украине на 7 апреля / Укргидрометцентр