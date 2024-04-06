В Карпатах объявили о снеголавинной опасности. Во Львовской области 6 апреля объявляли штормовое предупреждение из-за гроз и шквалов.
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Какой будет погода в регионах Украины
На территории всей Украины будет облачно с прояснениями без существенных осадков.
Температура ночью 4 – 9 градусов тепла, днем 14 – 19 градусов, на Закарпатье до 23 градусов тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду,
– заявили в Укргидрометцентре.
Они объяснили, что местами будет идти дождь. В частности:
- небольшие дожди прогнозируют в большинстве северных, центральных и южных областей,
- умеренные – в Кировоградской, Одесской и Николаевской областях,
- на остальной территории Украины днем существенных осадков не прогнозировали.
В Киевской области также будет облачно с прояснениями. Только ночью небольшой дождь, днем – без существенных осадков.
Температура по области ночью 5 – 9 градусов тепла, днем 14 – 19 градусов. В Киеве ночью 7 – 9 градусов тепла, днем 16 – 18 градусов,
– объяснили синоптики.
Они добавили, что ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Какой погоды ждать в украинских городах
- Киев +16...+18
- Ужгород +20...+22
- Львов +18...+20
- Ивано-Франковск +17...+19
- Тернополь +17...+19
- Черновцы +17...+19
- Хмельницкий +17...+19
- Луцк +17...+19
- Ровно +16...+18
- Житомир +14...+16
- Винница +17...+19
- Одесса +15...+17
- Николаев +18...+20
- Херсон +19...+21
- Симферополь +18...+20
- Кропивницкий +16...+18
- Черкассы +16...+18
- Чернигов +15...+17
- Сумы +16...+18
- Полтава +17...+19
- Днепр +18...+20
- Запорожье +19...+21
- Донецк +19...+21
- Луганск +18...+20
- Харьков +19...+21
Прогноз погоды в Украине на 7 апреля / Укргидрометцентр