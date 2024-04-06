У Карпатах оголосили про сніголавинну небезпеку. У Львівській області 6 квітня оголошували штормове попередження через грози та шквали.
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Якою буде погода в регіонах України
На території всієї України буде хмарно з проясненнями без істотних опадів.
Температура вночі 4 – 9 градусів тепла, вдень 14 – 19 градусів, на Закарпатті до 23 градусів тепла. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду,
– заявили в Укргідрометцентрі.
Вони пояснили, що подекуди дощитиме. Зокрема:
- невеликі дощі прогнозують в більшості північних, центральних та південних областей,
- помірні – на Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині,
- на решті території України вдень істотних опадів не прогнозували.
У Київській області також буде хмарно з проясненнями. Тільки вночі невеликий дощ, вдень – без істотних опадів.
Температура по області вночі 5 – 9 градусів тепла, вдень 14 – 19 градусів. У Києві вночі 7 – 9 градусів тепла, вдень 16 – 18 градусів,
– пояснили синоптики.
Вони додали, що вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Якої погоди чекати в українських містах
- Київ +16...+18
- Ужгород +20...+22
- Львів +18...+20
- Івано-Франківськ +17...+19
- Тернопіль +17...+19
- Чернівці +17...+19
- Хмельницький +17...+19
- Луцьк +17...+19
- Рівне +16...+18
- Житомир +14...+16
- Вінниця +17...+19
- Одеса +15...+17
- Миколаїв +18...+20
- Херсон +19...+21
- Сімферополь +18...+20
- Кропивницький +16...+18
- Черкаси +16...+18
- Чернігів +15...+17
- Суми +16...+18
- Полтава +17...+19
- Дніпро +18...+20
- Запоріжжя +19...+21
- Донецьк +19...+21
- Луганськ +18...+20
- Харків +19...+21
Прогноз погоди в Україні на 7 квітня / Укргідрометцентр