Попередження зробили синоптики Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

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В області можливі грози

Зазначають, що у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ, вдень місцями грози та град.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень місцями шквали до 15 – 20 метрів за секунду. Температура вдень коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла.

Чи очікувати погіршення погоди в місті

У самому Львові теж буде хмарно з проясненнями. Жителів міста попередили про короткочасний дощ, грозу та град. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень шквал – 15-20 метрів за секунду. Температура вдень – 17 – 19 градусів тепла.

Синоптики оголосили І рівень небезпеки – жовтий. Водіїв закликали бути уважними на дорогах – можливе погіршення видимості через дощі.

Дощі в Україні