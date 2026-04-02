Апрель с сюрпризами: в ближайшие дни грозы и штормовой ветер пройдутся по Украине

В ближайшие дни резких изменений погоды в Украине не ожидается: осадки постепенно будут отступать, однако в течение двух суток погоду еще будет определять зона пониженного атмосферного давления. На северо-востоке страны местами также возможны грозы.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал представитель Укргидрометцентра Иван Семилит.

Какой будет погода в Украине?

Иван Семилит рассказал, что в западных областях, а с 5 апреля и на большей части территории Украины, установится сухая погода под влиянием антициклона с юго-запада.

В то же время в ночные и утренние часы, в частности 3 апреля, в центральных и южных регионах возможны туманы из-за повышенной влажности воздуха.

Также мы ожидаем, что у нас будут грозы, поэтому гражданам стоит быть внимательными и осторожными, проверять ситуацию с безопасностью, поскольку это могут быть не только грозы, но и угроза от наших неприятных соседей,

– добавил Семилит.

Относительно температурных значений, в ближайшие трое суток в Украине ожидается стабильная ситуация. В ночь на 3 апреля будет +5...+10 градусов, а днем столбики термометров будут подниматься до +13...+18 градусов.

В ночь на 4 апреля существенных изменений не прогнозируется, однако в западных областях из-за уменьшения облачности приземный слой воздуха может охлаждаться до +1...+6 градусов. Дневные температуры также будут несколько отличаться: в большинстве регионов сохранится +13...+18 градусов, тогда как на западе – +13...+16.

В воскресенье, 5 апреля, по словам синоптика, на территорию Украины поступит поле повышенного атмосферного давления, поэтому ожидается больше солнечных прояснений и погода без осадков.

Иван Семилит также предупредил о порывы северо-западного ветра до 15 – 20 метров в секунду в большинстве областей, за исключением западных регионов и Крыма.

Чего ждать от погоды в апреле?