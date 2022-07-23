В общем температура воздуха будет высокой. В большинстве областей столбики термометров будут держаться выше отметки +30 градусов.

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Прогноз погоды на субботу, 23 июля

Выходные почти во всех областях начнутся с солнечной погоды. Жарче всего будет на Западе Украины, ведь там воздух прогреется до +30...+32 градусов, а местами вообще до +36 градусов. Ветерок будет едва заметным, ведь будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Где ожидать дождя

В Харькове

Луганске,

Донецке.

Воздух в этих городах будет свежим, а столбики термометров будут держаться на уровне +23...+25 градусов. В остальных восточных регионах будет теплее, но до +30 градусов воздух не прогреется.



Прогноз погоды на 23 июля / Карта Укргидрометцентра

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Какая будет погода в воскресенье, 24 июля

В воскресенье жара в западных областях спадет. Вместо нее синоптики прогнозируют дожди и грозы. Температура воздуха с +32 градусов опустится до +23…+25 градусов. В то же время на Закарпатье существенного уменьшения температуры не будет. Там столбики термометров будут держаться на уровне +29...+31 градусов.

Грозы прогнозируют во всех западных городах, а также:

в Киеве,

Черкассах,

Кропивницком,

Николаеве,

Одессе.

Несмотря на грозы, в центральных регионах воздух будет жарким – +29...+31 градусов.

На Востоке Украины синоптики обещают солнце и +27...+29 градусов. Северный ветер будет двигаться со скоростью 3 – 8 метров в секунду.



Прогноз погоды на 24 июля / Карта Укргидрометцентра