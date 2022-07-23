Загалом температура повітря буде високою. У більшості областей стовпчики термометрів триматимуться вище позначки +30 градусів.

Цікаво Китай накрили масштабні пилові бурі: моторошні відео стихії

Прогноз погоди на суботу, 23 липня

Вихідні майже в усіх областях розпочнуться з сонячної погоди. Найспекотніше буде на Заході України, адже там повітря прогріється до +30...+32 градусів, а місцями взагалі до +36 градусів. Вітерець буде ледь помітним, адже рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Де очікувати на дощ

У Харкові,

Луганську,

Донецьку.

Повітря у цих містах буде свіжим, а стовпчики термометрів триматимуться на рівні +23...+25 градусів. У решті східних регіонів буде тепліше, але до +30 градусів повітря не прогріється.



Прогноз погоди на 23 липня / Карта Укргідрометцентру

Рекомендуємо Мало дощів, посуха та спека: якою буде погода у серпні

Якою буде погода у неділю, 24 липня

У неділю спека в західних областях спаде. Замість неї синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря з +32 градусів опуститься до +23...+25 градусів. Водночас на Закарпатті суттєвого зменшення температури не буде. Там стовпчики термометрів триматимуться на рівні +29...+31 градусів.

Грози прогнозують у всіх західних містах, а також:

у Києві,

Черкасах,

Кропивницькому,

Миколаєві,

Одесі.

Попри грози у центральних регіонах повітря буде спекотним – +29...+31 градусів.

На Сході України синоптики обіцяють сонце й +27...+29 градусів. Північний вітер рухатиметься зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду.



Прогноз погоди на 24 липня / Карта Укргідрометцентру