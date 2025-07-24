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24 Канал Новости Украины Дожди и грозы возвращаются, но не везде: прогноз погоды на 25 июля
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Дожди и грозы возвращаются, но не везде: прогноз погоды на 25 июля

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • 25 июля в Украине ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами в западных, северных и Винницкой областях, на остальной территории без осадков.
  • Температура ночью +14...+19, днем на западе и севере +25...+30, на остальной территории +28...+33, на юге и в Крыму до +35.
Прогноз погоды завтра, 25 июля 2025 года
Прогноз погоди 25 липня 2025 / фото Unsplash

Погода в пятницу, 25 июля, не порадует жителей ряда областей –прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Однако на Левобережье все еще солнечно и без осадков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 25 июля в Украине?

Так, 25 июля в Украине ожидается переменная облачность. Ночью на крайнем западе страны, днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, на Левобережье – северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Ожидается, что ночью температура будет опускаться до +14...+19, на юге страны будет несколько теплее – +18...+23. Днем в западных и северных областях прогнозируют +25...+30, на остальной территории +28...+33. В большинстве южных областей и в Крыму местами сильная жара до +35.

Важно! Синоптики предупреждают, что 25 июля в западных областях днем грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине / карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах?

  • Киев +28...+30
  • Ужгород +29...+31
  • Львов +25...+27
  • Ивано-Франковск +27...+29
  • Тернополь +27...+29
  • Черновцы +27...+29
  • Хмельницкий +27...+29
  • Луцк +25...+27
  • Ровно +25...+27
  • Житомир +27...+29
  • Винница +32...+34
  • Одесса +32...+34
  • Николаев +32...+34
  • Херсон +32...+34
  • Симферополь +32...+34
  • Кропивницкий +31...+33
  • Черкассы +30...+32
  • Чернигов +26...+28
  • Сумы +26...+28
  • Полтава +29...+31
  • Днепр +31...+33
  • Запорожье +29...+31
  • Донецк +29...+31
  • Луганск +28...+30
  • Харьков +27...+29

Погода на 25 июля / карта Укргидрометцентра