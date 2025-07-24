Дожди и грозы возвращаются, но не везде: прогноз погоды на 25 июля

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 25 июля в Украине?
Так, 25 июля в Украине ожидается переменная облачность. Ночью на крайнем западе страны, днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.
Ветер юго-западный, на Левобережье – северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Ожидается, что ночью температура будет опускаться до +14...+19, на юге страны будет несколько теплее – +18...+23. Днем в западных и северных областях прогнозируют +25...+30, на остальной территории +28...+33. В большинстве южных областей и в Крыму местами сильная жара до +35.
Важно! Синоптики предупреждают, что 25 июля в западных областях днем грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине / карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в областных центрах?
- Киев +28...+30
- Ужгород +29...+31
- Львов +25...+27
- Ивано-Франковск +27...+29
- Тернополь +27...+29
- Черновцы +27...+29
- Хмельницкий +27...+29
- Луцк +25...+27
- Ровно +25...+27
- Житомир +27...+29
- Винница +32...+34
- Одесса +32...+34
- Николаев +32...+34
- Херсон +32...+34
- Симферополь +32...+34
- Кропивницкий +31...+33
- Черкассы +30...+32
- Чернигов +26...+28
- Сумы +26...+28
- Полтава +29...+31
- Днепр +31...+33
- Запорожье +29...+31
- Донецк +29...+31
- Луганск +28...+30
- Харьков +27...+29
Погода на 25 июля / карта Укргидрометцентра