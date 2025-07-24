Дощі та грози повертаються, але не всюди: прогноз погоди на 25 липня

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 25 липня в Україні?
Так, 25 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на крайньому заході країни, вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.
Вітер південно-західний, на Лівобережжі – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Очікується, що вночі температура опускатиметься до +14…+19, на півдні країни буде дещо тепліше – +18…+23. Вдень у західних та північних областях прогнозують +25…+30, на решті території +28…+33. У більшості південних областей та в Криму місцями сильна спека до +35.
Важливо! Синоптики попереджають, що 25 липня у західних областях вдень грози. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні / карта Укргідрометцентру
Якою буде погода в обласних центрах?
- Київ +28...+30
- Ужгород +29...+31
- Львів +25...+27
- Івано-Франківськ +27...+29
- Тернопіль +27...+29
- Чернівці +27...+29
- Хмельницький +27...+29
- Луцьк +25...+27
- Рівне +25...+27
- Житомир +27...+29
- Вінниця +32...+34
- Одеса +32...+34
- Миколаїв +32...+34
- Херсон +32...+34
- Сімферополь +32...+34
- Кропивницький +31...+33
- Черкаси +30...+32
- Чернігів +26...+28
- Суми +26...+28
- Полтава +29...+31
- Дніпро +31...+33
- Запоріжжя +29...+31
- Донецьк +29...+31
- Луганськ +28...+30
- Харків +27...+29
Погода на 25 липня / карта Укргідрометцентру