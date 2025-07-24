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24 Канал Новини України Дощі та грози повертаються, але не всюди: прогноз погоди на 25 липня
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Дощі та грози повертаються, але не всюди: прогноз погоди на 25 липня

Дмитро Усик
Основні тези
  • 25 липня в Україні очікується мінлива хмарність з короткочасними дощами та грозами в західних, північних та Вінницькій областях, на решті території без опадів.
  • Температура вночі +14…+19, вдень на заході та півночі +25…+30, на решті території +28…+33, на півдні та в Криму до +35.
Прогноз погоди завтра, 25 липня 2025
Прогноз погоди 25 липня 2025 / фото Unsplash

Погода у п'ятницю, 25 липня, не порадує жителів низки областей – прогнозуються короткочасні дощі та грози. Проте на Лівобережжі все ще сонячно і без опадів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 25 липня в Україні?

Так, 25 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на крайньому заході країни, вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний, на Лівобережжі – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Очікується, що вночі температура опускатиметься до +14…+19, на півдні країни буде дещо тепліше – +18…+23. Вдень у західних та північних областях прогнозують +25…+30, на решті території +28…+33. У більшості південних областей та в Криму місцями сильна спека до +35.

Важливо! Синоптики попереджають, що 25 липня у західних областях вдень грози. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні / карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ +28...+30
  • Ужгород +29...+31
  • Львів +25...+27
  • Івано-Франківськ +27...+29
  • Тернопіль +27...+29
  • Чернівці +27...+29
  • Хмельницький +27...+29
  • Луцьк +25...+27
  • Рівне +25...+27
  • Житомир +27...+29
  • Вінниця +32...+34
  • Одеса +32...+34
  • Миколаїв +32...+34
  • Херсон +32...+34
  • Сімферополь +32...+34
  • Кропивницький +31...+33
  • Черкаси +30...+32
  • Чернігів +26...+28
  • Суми +26...+28
  • Полтава +29...+31
  • Дніпро +31...+33
  • Запоріжжя +29...+31
  • Донецьк +29...+31
  • Луганськ +28...+30
  • Харків +27...+29

Погода на 25 липня / карта Укргідрометцентру