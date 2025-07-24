Дощі та грози повертаються, але не всюди: прогноз погоди на 25 липня

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 25 липня в Україні?

Так, 25 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на крайньому заході країни, вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний, на Лівобережжі – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Очікується, що вночі температура опускатиметься до +14…+19, на півдні країни буде дещо тепліше – +18…+23. Вдень у західних та північних областях прогнозують +25…+30, на решті території +28…+33. У більшості південних областей та в Криму місцями сильна спека до +35.

Важливо! Синоптики попереджають, що 25 липня у західних областях вдень грози. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні / карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +28...+30

Ужгород +29...+31

Львів +25...+27

Івано-Франківськ +27...+29

Тернопіль +27...+29

Чернівці +27...+29

Хмельницький +27...+29

Луцьк +25...+27

Рівне +25...+27

Житомир +27...+29

Вінниця +32...+34

Одеса +32...+34

Миколаїв +32...+34

Херсон +32...+34

Сімферополь +32...+34

Кропивницький +31...+33

Черкаси +30...+32

Чернігів +26...+28

Суми +26...+28

Полтава +29...+31

Дніпро +31...+33

Запоріжжя +29...+31

Донецьк +29...+31

Луганськ +28...+30

Харків +27...+29