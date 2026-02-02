Сильные морозы ударят в большинстве областей, местами – снег: прогноз погоды на 3 февраля
Погода в Украине во вторник, 3 февраля, будет малооблачной, однако морозной. Кое-где возможен незначительный снег, также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода 3 февраля?
Погода в Украине в основном будет без осадков, однако на территории Карпат и Закарпатья в ночные часы выпадет незначительный снег, местами на дорогах будет образовываться гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.
Ветер будет двигаться в разных направлениях со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение ночи составит от 22 до 27 градусов мороза, в дневные часы она будет колебаться в пределах от 10 до 15 градусов мороза.
В то же время на Прикарпатье, в южной и юго-восточной частях страны ночью ожидается от 14 до 19 градусов мороза, днем будет от 6 до 11 градусов мороза. В Крыму в течение ночи прогнозируют от 8 до 13 градусов мороза.
В дневное время столбики термометров будут показывать от 4 до 9 градусов мороза. На Закарпатье в ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах от 3 до 8 градусов мороза, днем она будет от 0 до 5 градусов тепла.
Какую погоду ждать в крупных городах?
- Киев -15...-13;
- Ужгород +2...+4;
- Львов -9...-7;
- Ивано-Франковск -9...-7;
- Тернополь -11...-9;
- Черновцы -9...-7;
- Хмельницкий -12...-10;
- Луцк -12...-10;
- Ровно -12...-10;
- Житомир -13...-11;
- Винница -13...-11;
- Одесса -9...-7;
- Николаев -9...-7;
- Херсон -9...-7;
- Симферополь -7...-5;
- Кропивницкий -11...-9;
- Черкассы -13...-11;
- Чернигов -13...-11;
- Сумы -13...-11;
- Полтава -13...-11;
- Днепр -9...-7;
- Запорожье -9...-7;
- Донецк -12...-10;
- Луганск -15...-13;
- Харьков -13...-11.
Прогноз погоды в Украине на 3 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду прогнозировали на ближайшие дни?
В целом в течение этой недели будет преобладать холодная погода с неравномерным распределением температур. Существенных осадков не ожидается, однако в конце недели в части регионов возможен снег, во всех областях – гололедица.
В то же время средняя температура воздуха в течение февраля ожидается в пределах нормы, в некоторых областях показатели наоборот могут ее превышать. Впрочем, начало месяца еще будет морозным, возможны значительные снижения.