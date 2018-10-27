Погода в Украине в воскресенье, 28 октября, будет идеальной для всех, кто планировал провести выходной на свежем воздухе. Практически во всех областях Украины будет тепло и солнечно.

Как информирует Укргидрометцентр, территорию Украины покидает холодный атмосферный фронт и начнет поступать теплая воздушная масса.

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Существенно повысится дневная температура воздуха и в большинстве областей не прогнозируют осадков.

Дожди возможны лишь в западных и северных областях.

Ветер преимущественно юго-западный, лишь в северных, Волынской и Ровенской областях с переходом в северо-восточный.

В центральных, южных и восточных регионах столбики термометров поднимутся до +20 и выше.

Такая погода будет идеальной для отдыха на свежем воздухе.

Прогноз погоды на воскресенье, 28 октября, в городах Украины:

Ужгород – +18...+20

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +10...+12

Ровно – +12...+14

Житомир – +13...+15

Винница – +19...+21

Одесса – +20...+22

Николаев – +19...+21

Херсон – +19...+21

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +12...+14

Сумы - + 13... + 15

Полтава – +18...+20

Днепр – +19...+21

Запорожье +19...+21

Донецк – +18...+20

Луганск +18...+20

Харьков – +17...+19

Киев – +15...+17



Прогноз погоды в Украине на 28 октября