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      Прогноз погоды на 28 октября: последнее воскресенье месяца удивит теплом и солнцем

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      Прогноз погоды на 28 октября
      Прогноз погоды на 28 октября / фото из открытых источников

      Погода в Украине в воскресенье, 28 октября, будет идеальной для всех, кто планировал провести выходной на свежем воздухе. Практически во всех областях Украины будет тепло и солнечно.

      Как информирует Укргидрометцентр, территорию Украины покидает холодный атмосферный фронт и начнет поступать теплая воздушная масса.

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      Существенно повысится дневная температура воздуха и в большинстве областей не прогнозируют осадков.

      Дожди возможны лишь в западных и северных областях.

      Ветер преимущественно юго-западный, лишь в северных, Волынской и Ровенской областях с переходом в северо-восточный.

      В центральных, южных и восточных регионах столбики термометров поднимутся до +20 и выше.

      Такая погода будет идеальной для отдыха на свежем воздухе.

      Прогноз погоды на воскресенье, 28 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +18...+20

      Львов – +17...+19

      Ивано-Франковск – +18...+20

      Тернополь – +17...+19

      Черновцы – +19...+21

      Хмельницкий – +18...+20

      Луцк – +10...+12

      Ровно – +12...+14

      Житомир – +13...+15

      Винница – +19...+21

      Одесса – +20...+22

      Николаев – +19...+21

      Херсон – +19...+21

      Симферополь – +19...+21

      Кропивницкий – +19...+21

      Черкассы – +18...+20

      Чернигов – +12...+14

      Сумы - + 13... + 15

      Полтава – +18...+20

      Днепр – +19...+21

      Запорожье +19...+21

      Донецк – +18...+20

      Луганск +18...+20

      Харьков – +17...+19

      Киев – +15...+17

      Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня
      Прогноз погоды в Украине на 28 октября

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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