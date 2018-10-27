Прогноз погоды на 28 октября: последнее воскресенье месяца удивит теплом и солнцем
Погода в Украине в воскресенье, 28 октября, будет идеальной для всех, кто планировал провести выходной на свежем воздухе. Практически во всех областях Украины будет тепло и солнечно.
Как информирует Укргидрометцентр, территорию Украины покидает холодный атмосферный фронт и начнет поступать теплая воздушная масса.
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Существенно повысится дневная температура воздуха и в большинстве областей не прогнозируют осадков.
Дожди возможны лишь в западных и северных областях.
Ветер преимущественно юго-западный, лишь в северных, Волынской и Ровенской областях с переходом в северо-восточный.
В центральных, южных и восточных регионах столбики термометров поднимутся до +20 и выше.
Такая погода будет идеальной для отдыха на свежем воздухе.
Прогноз погоды на воскресенье, 28 октября, в городах Украины:
Ужгород – +18...+20
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +10...+12
Ровно – +12...+14
Житомир – +13...+15
Винница – +19...+21
Одесса – +20...+22
Николаев – +19...+21
Херсон – +19...+21
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +12...+14
Сумы - + 13... + 15
Полтава – +18...+20
Днепр – +19...+21
Запорожье +19...+21
Донецк – +18...+20
Луганск +18...+20
Харьков – +17...+19
Киев – +15...+17
Прогноз погоды в Украине на 28 октября