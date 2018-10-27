Прогноз погоди на 28 жовтня: остання неділя місяця здивує теплом і сонцем
Погода в Україні у неділю, 28 жовтня, буде ідеальною для всіх, хто планував провести вихідний на свіжому повітрі. Практично у всіх областях України буде тепло і сонячно.
Як інформує Укргідрометцентр, територію України покидає холодний атмосферний фронт і почне надходити тепла повітряна маса.
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Суттєво підвищиться денна температура повітря і у більшості областей не прогнозують опадів.
Дощі можливі лише у західних та північних областях.
Вітер переважно південно-західний, лише в північних, Волинській та Рівненській областях з переходом у північно-східний.
У центральних, південних та східних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +20 і вище.
Така погода буде ідеальною для відпочинку на свіжому повітрі.
Прогноз погоди на неділю, 28 жовтня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +10…+12
Рівне – +12…+14
Житомир – +13…+15
Вінниця – +19…+21
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +18…+20
Чернігів – +12…+14
Суми – +13…+15
Полтава – +18…+20
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +18…+20
Харків – +17…+19
Київ – +15…+17
Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня