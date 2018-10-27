Погода в Україні у неділю, 28 жовтня, буде ідеальною для всіх, хто планував провести вихідний на свіжому повітрі. Практично у всіх областях України буде тепло і сонячно.

Як інформує Укргідрометцентр, територію України покидає холодний атмосферний фронт і почне надходити тепла повітряна маса.

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Суттєво підвищиться денна температура повітря і у більшості областей не прогнозують опадів.

Дощі можливі лише у західних та північних областях.

Вітер переважно південно-західний, лише в північних, Волинській та Рівненській областях з переходом у північно-східний.

У центральних, південних та східних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +20 і вище.

Така погода буде ідеальною для відпочинку на свіжому повітрі.

Прогноз погоди на неділю, 28 жовтня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +10…+12

Рівне – +12…+14

Житомир – +13…+15

Вінниця – +19…+21

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +19…+21

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +18…+20

Чернігів – +12…+14

Суми – +13…+15

Полтава – +18…+20

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +18…+20

Харків – +17…+19

Київ – +15…+17



Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня