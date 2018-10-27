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      Прогноз погоди на 28 жовтня: остання неділя місяця здивує теплом і сонцем

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      Прогноз погоди на 28 жовтня
      Прогноз погоди на 28 жовтня / Shutterstock

      Погода в Україні у неділю, 28 жовтня, буде ідеальною для всіх, хто планував провести вихідний на свіжому повітрі. Практично у всіх областях України буде тепло і сонячно.

      Як інформує Укргідрометцентр, територію України покидає холодний атмосферний фронт і почне надходити тепла повітряна маса.

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      Суттєво підвищиться денна температура повітря і у більшості областей не прогнозують опадів.

      Дощі можливі лише у західних та північних областях.

      Вітер переважно південно-західний, лише в північних, Волинській та Рівненській областях з переходом у північно-східний.

      У центральних, південних та східних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +20 і вище.

      Така погода буде ідеальною для відпочинку на свіжому повітрі.

      Прогноз погоди на неділю, 28 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +18…+20

      Львів – +17…+19

      Івано-Франківськ – +18…+20

      Тернопіль – +17…+19

      Чернівці – +19…+21

      Хмельницький – +18…+20

      Луцьк – +10…+12

      Рівне – +12…+14

      Житомир – +13…+15

      Вінниця – +19…+21

      Одеса – +20…+22

      Миколаїв – +19…+21

      Херсон – +19…+21

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +19…+21

      Черкаси – +18…+20

      Чернігів – +12…+14

      Суми – +13…+15

      Полтава – +18…+20

      Дніпро – +19…+21

      Запоріжжя – +19…+21

      Донецьк – +18…+20

      Луганськ – +18…+20

      Харків – +17…+19

      Київ – +15…+17

      Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня
      Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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