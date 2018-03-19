17:30
19 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-10°C
-5°C -13°C
  • вторник
    -5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    -2°C -8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вєсті Кремля
23:59, 17 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, 17 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Прогноз погоды на 20 марта: снегопады и морозы продолжаются

193 Читати новину українською
Погода 20 марта в Украине: снегопады и мороз
Погода 20 марта в Украине: снегопады и мороз / Соцсети

Погода 20 марта в большинстве областей Украины ожидается снежной – в частности, начиная с юго-запада, будут наблюдаться снегопады и метели. Кроме того, на юге, где температура будет выше, будет мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега.

Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также: В Гидрометцентре рассказали, когда завершатся снегопады и мороз

По ее словам, самая сложная ситуация с погодой прогнозируется в Одессе и Одесской области.

"Всего в Украине днем ​​ожидается -2 — -7 градусов, на юге — 0 — +4 градуса, в Крыму +5 — +12 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица", — говорит она.

Относительно погоды в Киеве, то, как утверждает Диденко, здесь будет идти снег, будет усиливаться северо-восточный ветер, днем ​​ожидается до 5 градусов мороза.

Прогноз погоды на вторник, 20 марта, в городах Украины:

Ужгород — 0...+2

Львов — -2...-4

Ивано-Франковск — -2...-4

Тернополь — -3...-5

Черновцы — -3...-5

Хмельницкий — -3...-5

Луцк — -3...-5

Ровно — -3...-5

Житомир — -3...-5

Винница — -3...-5

Одесса — 0...-2

Николаев — -1...+1

Херсон — +1...+3

Симферополь — +7...+9

Кропивницкий — -3...-5

Черкассы — -3...-5

Чернигов — -3...-5

Сумы — -4...-6

Полтава — -3...-5

Днепр — -1...-3

Запорожье — 0...+2

Донецк — 0...+2

Луганск — -1...-3

Харьков — -3...-5

Киев — -4...-6

По информации Укргидрометцентра 20 марта пройдет снег на западе, севере и в центре, но на востоке и юге ожидается снег с дождем.

По утверждению синоптиков, холодное всего будет в Киевской и Сумской областях — здесь днем ​​ожидается -4 — -6 градусов, несколько теплее, однако тоже морозная погода прогнозируется и на Тернопольщине, Буковине, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях — -3 — -5 градусов.

Высшее же температура воздуха поднимется в Крыму — здесь столбики термометров покажут 13 — 15 градусов выше нуля.

Погода. негода, Сніг, мороз, весна

Погода 20 марта в Украине: снегопады и мороз

Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Суровые морозы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Кремлю удалось задушить первый акт
сегодня, 17:02 Кремлю удалось задушить первый акт "Кубанской весны"
Андрій Воропаєв 1348
В новую Верховную Раду могут попасть 8 партий: данные опроса
сегодня, 15:36 В новую Верховную Раду могут попасть 8 партий: данные опроса
368
Не Вакарчук и не Порошенко: кто может стать президентом Украины
сегодня, 16:10 Не Вакарчук и не Порошенко: кто может стать президентом Украины
1458
Необычный желтый снег выпал на Донбассе: потрясающие фото и видео
сегодня, 16:46 Необычный желтый снег выпал на Донбассе: потрясающие фото и видео
507
Выборы в России: очень легко провести аналогии между Путиным и Гитлером
сегодня, 15:01 Выборы в России: очень легко провести аналогии между Путиным и Гитлером
Злой Одессит 1632
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук