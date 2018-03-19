Прогноз погоды на 20 марта: снегопады и морозы продолжаются
Погода 20 марта в большинстве областей Украины ожидается снежной – в частности, начиная с юго-запада, будут наблюдаться снегопады и метели. Кроме того, на юге, где температура будет выше, будет мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега.
Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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По ее словам, самая сложная ситуация с погодой прогнозируется в Одессе и Одесской области.
"Всего в Украине днем ожидается -2 — -7 градусов, на юге — 0 — +4 градуса, в Крыму +5 — +12 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица", — говорит она.
Относительно погоды в Киеве, то, как утверждает Диденко, здесь будет идти снег, будет усиливаться северо-восточный ветер, днем ожидается до 5 градусов мороза.
Прогноз погоды на вторник, 20 марта, в городах Украины:
Ужгород — 0...+2
Львов — -2...-4
Ивано-Франковск — -2...-4
Тернополь — -3...-5
Черновцы — -3...-5
Хмельницкий — -3...-5
Луцк — -3...-5
Ровно — -3...-5
Житомир — -3...-5
Винница — -3...-5
Одесса — 0...-2
Николаев — -1...+1
Херсон — +1...+3
Симферополь — +7...+9
Кропивницкий — -3...-5
Черкассы — -3...-5
Чернигов — -3...-5
Сумы — -4...-6
Полтава — -3...-5
Днепр — -1...-3
Запорожье — 0...+2
Донецк — 0...+2
Луганск — -1...-3
Харьков — -3...-5
Киев — -4...-6
По информации Укргидрометцентра 20 марта пройдет снег на западе, севере и в центре, но на востоке и юге ожидается снег с дождем.
По утверждению синоптиков, холодное всего будет в Киевской и Сумской областях — здесь днем ожидается -4 — -6 градусов, несколько теплее, однако тоже морозная погода прогнозируется и на Тернопольщине, Буковине, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях — -3 — -5 градусов.
Высшее же температура воздуха поднимется в Крыму — здесь столбики термометров покажут 13 — 15 градусов выше нуля.
Погода 20 марта в Украине: снегопады и мороз