Прогноз погоди на 20 березня: снігопади та морози тривають

Погода 20 березня у більшості областей України очікується сніговою – зокрема, починаючи з південного заходу, спостерігатимуться снігопади та хуртовини. Крім того, на півдні, де температура буде вищою, буде мокрий сніг із дощем і налипання мокрого снігу.

Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, найскладніша ситуація з погодою прогнозується в Одесі та на Одещині.

"Загалом в Україні вдень очікується -2 – -7 градуси, на півдні – 0 – +4 градуси, в Криму +5 – +12 градусів. На дорогах прогнозується ожеледиця", – каже вона.

Щодо погоди у Києві, то, як переконує Діденко, тут йтиме сніг, посилюватиметься північно-східний вітер, вдень очікується до 5 градусів морозу.

Прогноз погоди на вівторок, 20 березня, у містах України:

Ужгород – 0…+2

Львів – -2…-4

Івано-Франківськ – -2…-4

Тернопіль – -3…-5

Чернівці – -3…-5

Хмельницький – -3…-5

Луцьк – -3…-5

Рівне – -3…-5

Житомир – -3…-5

Вінниця – -3…-5

Одеса – 0…-2

Миколаїв – -1…+1

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – -3…-5

Черкаси – -3…-5

Чернігів – -3…-5

Суми – -4…-6

Полтава – -3…-5

Дніпро – -1…-3

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…+2

Луганськ – -1…-3

Харків – -3…-5

Київ – -4…-6

За інформацією Укргідрометцентру 20 березня сніжитиме на заході, півночі та у центрі, натомість на сході та півдні очікується сніг із дощем.

За твердженням синоптиків, найхолодніше буде на Київщині та Сумщині – тут удень очікується -4 – -6 градусів, дещо тепліше, однак теж морозна погода прогнозується і на Тернопільщині, Буковині, Хмельниччині,Вінниччині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Волині, Житомирщині, Чернігівщині, Харківщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Черкащині - -3 – -5 градусів.

Найвище ж температура повітря підніметься у Криму – тут стовпчики термометрів покажуть 13 – 15 градусів вище нуля.



Прогноз погоди в Україні на 20 березня від Укргідрометцентру