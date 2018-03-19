Прогноз погоди на 20 березня: снігопади та морози тривають
Погода 20 березня у більшості областей України очікується сніговою – зокрема, починаючи з південного заходу, спостерігатимуться снігопади та хуртовини. Крім того, на півдні, де температура буде вищою, буде мокрий сніг із дощем і налипання мокрого снігу.
Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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За її словами, найскладніша ситуація з погодою прогнозується в Одесі та на Одещині.
"Загалом в Україні вдень очікується -2 – -7 градуси, на півдні – 0 – +4 градуси, в Криму +5 – +12 градусів. На дорогах прогнозується ожеледиця", – каже вона.
Щодо погоди у Києві, то, як переконує Діденко, тут йтиме сніг, посилюватиметься північно-східний вітер, вдень очікується до 5 градусів морозу.
Прогноз погоди на вівторок, 20 березня, у містах України:
Ужгород – 0…+2
Львів – -2…-4
Івано-Франківськ – -2…-4
Тернопіль – -3…-5
Чернівці – -3…-5
Хмельницький – -3…-5
Луцьк – -3…-5
Рівне – -3…-5
Житомир – -3…-5
Вінниця – -3…-5
Одеса – 0…-2
Миколаїв – -1…+1
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – -3…-5
Черкаси – -3…-5
Чернігів – -3…-5
Суми – -4…-6
Полтава – -3…-5
Дніпро – -1…-3
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – 0…+2
Луганськ – -1…-3
Харків – -3…-5
Київ – -4…-6
За інформацією Укргідрометцентру 20 березня сніжитиме на заході, півночі та у центрі, натомість на сході та півдні очікується сніг із дощем.
За твердженням синоптиків, найхолодніше буде на Київщині та Сумщині – тут удень очікується -4 – -6 градусів, дещо тепліше, однак теж морозна погода прогнозується і на Тернопільщині, Буковині, Хмельниччині,Вінниччині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Волині, Житомирщині, Чернігівщині, Харківщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Черкащині - -3 – -5 градусів.
Найвище ж температура повітря підніметься у Криму – тут стовпчики термометрів покажуть 13 – 15 градусів вище нуля.
Прогноз погоди в Україні на 20 березня від Укргідрометцентру