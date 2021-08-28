Прогнозировали больше золотых медалей, – интервью с министром спорта Гутцайтом об Олимпиаде-2020

Результат Украины на Олимпийских играх-2020 является настоящим успехом. Несмотря на то, что прогнозировали больше медалей, каждый спортсмен и тренер приложил максимум усилий для победы.

Об этом в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале с Екатериной Соляр отметил министр спорта Вадим Гутцайт. Также он рассказал о Паралимпиаде, итогах Олимпиады и ситуации с Ольгой Харлан.

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О Паралимпиаде

Началась Паралимпиада. Достижения имеем, но вы знаете, меня как-то…

И это только начало. Я уверен, что будет гораздо больше.

Но меня где-то внутренне немного возмущает ситуация, что мы за Паралимпиадой следим меньше, чем за Олимпиадой. Почему так?

Потому что Олимпийские игры – это лучшие соревнования в мире. Это самые главные соревнования в мире спорта. Это зрелище для всего мира. Там соревнуются более 200 стран. Это большие соревнования, которых ожидали все страны мира. Олимпийские игры перенесли на год и не было уверенности, что они вообще состоятся.

. На Паралимпийских играх-2020 Украину представляют 143 атлета. Они соревнуются в 15 видах спорта.

Но вы же видите, что президент Международного олимпийского комитета принял решение, что не нужно смотреть, что происходит в мире, нужно проводить Олимпийские игры и всему миру показать, что мы побеждаем пандемию, и что спорт – посол мира. Поэтому это очень хорошо.

Но Паралимпиада – это те же самые Олимпийские игры.

Это Паралимпийские игры. Люди с проблемами со здоровьем. Это тоже важные соревнования.

С неограниченными возможностями.

Очень важны также соревнования. Но вы же видите, что Олимпийские игры – это топ, а уже после этого начинаются Паралимпийские игры. Но мы тоже следим и болеем, потому что для нас каждое выступление нашего спортсмена очень важно.

Государство все сделало, чтобы наши паралимпийцы достойно подготовились, чтобы они были одеты. Чтобы все условия, которые они предлагали, мы выполнили. Государство все выполнило и сейчас ждем хороших результатов. Я уверен, что они будут.

Я просто веду к тому, что, возможно, не хватает популяризации Паралимпийских игр. Потому что только Жан Беленюк взял золотую медаль – об этом говорили все. Мы все его ждали, все его поздравляли, все восхищались им.

Нужно восхищаться всеми остальными спортсменами, не только Жаном Беленюком. Есть другие спортсмены, которые получили другие 18 наград. И есть 23 спортсмена, которые были рядом с медалями, которые заняли 4, 5, 6 места.

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Нужно увлекаться спортом вообще и всей олимпийской сборной, потому что это спортсмены, которые представляли нашу страну на Олимпийских играх.

Поэтому нужно искать не только одного кумира. Нужно искать всех кумиров, приехавших с Олимпиады.

В первый день уже было 8 наград, затем еще серебряная награда. Паралимпийцы наши молодцы. Мы все болеем. Полчаса назад разговаривал с Валерием Михайловичем Сушкевичем. Это председатель Паралимпийского комитета.

Он говорит, что 26 августа был все-таки неудачный день, но это спорт. Это непредсказуемые соревнования – все спортсмены нервничают. Все спортсмены не спят ночью, готовятся, у всех разные мнения. Это очень сложно.



Гутцайт: "Паралимпийские игры – это непредсказуемые соревнования" / Фото 24 канала

Лучше сидеть дома и давать советы, критиковать, говорить, почему не так. Но когда что-то сделал в жизни, необходимо понимать, сколько лет спортсмены или паралимпийцы, которым сложно, у них проблемы со здоровьем, идут каждый день на тренировки и оттачивают свое мастерство, для того, чтобы потом ехать и прославлять нашу страну.

Об итогах Олимпийских игр-2020

Пока Паралимпийские игры еще продолжаются, подведем итоги выступлений наших олимпийцев.

С удовольствием.

Итак, 1 золотая, 6 серебряных, 12 бронзовых. Итого 19 медалей. По количеству – вроде бы неплохо, по сравнению с другими олимпиадами, но по количеству золотых видим, что от Олимпиады к Олимпиаде, у нас количество чемпионов сокращается. Что это значит? Мы уже исчерпываем этот запас советской спортивной школы? Уже у нас, так сказать, "ложка скребет по дну" нашей спортивной подготовки? Или как?

Вообще полностью не согласен с вами. Потому что мы только что говорили о том, что критиковать – это лучше, чем делать. Нужно понять, что это Олимпийские игры. Во-первых, сейчас выступали все спортсмены, которые родились в Украине. Например, Ольга Харлан. Она выступала и ей уже 30 лет было. В сентябре будет 31 год, и она родилась в Украине.

Полное интервью с Вадимом Гутцайтом: смотрите видео

Это не постсоветского союза спортсмены, а это уже спортсмены, которые родились, готовились и выступают в Украине. Относительно того, что 19 медалей у Украины, и мы по числу медалей 16 в мире – нужно об этом говорить.

Нужно об этом кричать, потому что 16 в мире мы по числу медалей. Это реально большой успех.

Относительно медалей, как можно предсказать, например, когда лучший боксер в мире Александр Хижняк боксирует за 1 место, и он реально побеждает. Почти золотую медаль держит в руках, но он получает удар. Он упал и рефери остановил матч, остановил бой, и он остается с "серебром". Как возможно это предвидеть?

. Александр Хижняк на Олимпийских играх-2020 получил серебряную медаль. Министр спорта назвал результат спортсмена – едва ли не самым обидным для сборной Украины.

Как возможно предсказать, когда Михаил Романчук на дистанции в плавании в 800 метров в полуфинале показал олимпийский рекорд, а затем в финале был третьим. Как возможно предсказать, когда Романчука победил американец, который почти ничего не показывал в этом сезоне. Никакого времени и никаких результатов он не показывал. Как это возможно предсказать?

Наша легкоатлетка Ярослава Магучих – одна из лучших в прыжках в высоту. Мы были уверены, что она победит, но вы же видели, как прыгали другие спортсменки. Она завоевала бронзовую награду.

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Поэтому хочу отметить, чтобы все понимали, что это – Олимпийские игры. Сушкевич, с которым я разговаривал, сказал, что он немного расстроен, потому что 26 августа были такие спортсмены, Он которых ожидали паралимпийских медалей, но они не выдержали психологически.

Не так все происходило, как они хотели. Мы прогнозировали больше золотых медалей.

Хочу сказать, что это реальный успех. Хочу поблагодарить каждого спортсмена, каждого тренера за то, что он все сделал для того, чтобы флаг Украины поднимался в Токио.



Результаты Украины на Олимпиаде-2020 / Инфографика 24 канала

Об Ольге Харлан

Вы вспомнили Ольгу Харлан, которая неудачно выступила на этой Олимпиаде. Она, так же как и вы в прошлом, фехтовальщица. Харлан, комментируя свое неудачное выступление, сказала, что на нее очень давили психологически, требуя победы и олимпийского золота и в то же время она почти 1,5 года качественно не могла тренироваться. Почему так случилось с нашей олимпийской надеждой?

Хочу отметить, что этот дополнительный год для нее сыграл на минус. Потому что в 2019 году она победила Чемпионат мира. Она начала 2020 год с победы на кубках мира. Реально она была в очень хорошей форме. Но вы еще читали ее пост в социальных сетях.

Она написала, что для нее было очень важно соревноваться, чтобы она чувствовала дистанцию со спортсменами, чтобы чувствовала адреналин. Соревнования, что и как происходит, они нужны. Выигрывать, проигрывать, но это же очень важно для спортсмена и понимать, чего ему не хватает, а чего хватает. Год был перерыва. Она принимала участие в одном соревновании, выступила неудачно. Это еще добавило неуверенности.

Кто такая Ольга Харлан Ольга Харлан стала первой саблисткой, в активе которой есть 4 индивидуальных "золота" чемпионатов мира. В Олимпиаде-2008 она стала олимпийской чемпионкой в командной сабле. В Лондоне в индивидуальной сабле она стала третьей. "Серебро" и "бронзу" спортсменка завоевала на Олимпиаде-2016.

Должны понимать, что вся страна (мы читали все посты) писала об Ольге Харлан, как сложно спортсменке. Она шестикратная чемпионка мира. Она восьмикратная чемпионка Европы. У нее есть 4 медали с Олимпийских игр. Она на этой Олимпиаде была лучшей спортсменкой по результатам последних 10 лет независимости Украины. Вы же понимаете, какое давление на нее было психологически.

За полгода она начала считать дни до начала Олимпийских игр. Она горела и очень хотела побеждать. И это сыграло с ней такую непростую вещь, что она перегорела.

За 2 месяца мы еще с ней общались и она откровенно сказала: "Вы знаете, я уже плохо сплю по ночам". Я понял, что она очень нервничает. Я был спокоен, чтобы она из моей реакции еще больше не начала нервничать, но понял, что что-то не так.



Она не чувствовала ни дистанции, ни скорости, ни соперника, – Гутцайт о Харлан / Фото 24 канала

Уже потом на Олимпийских играх я увидел, что когда она начала свой день, то уже была не та. Она не чувствовала ни дистанции, ни скорости, ни соперника, который был перед ней. Спортсмены и в других видах спорта проигрывают, потому что Олимпиада – это и психологические соревнования. Ольге было сложно на Олимпийских играх.

О психологах для спортсменов

Но есть ли у наших спортсменов психологи, с кем они смогут на эту тему поговорить? Кто может их настроить, отвлечь или разобраться в проблеме.

Мы сделали все условия. Ольга лично просила министерство и Олимпийский комитет, чтобы с ней поехал психолог. Мы все сделали, чтобы психолог, который много времени с ней работает, поехал.

С Ольгой Харлан поехал психолог, а со прыгуньей Мариной Клипко не поехал даже тренер, потому что его не включили в состав официальной делегации. Как это так? Уехала спортсменка без тренера, зато уехала часть функционеров ваших заместителей.

Хочу отметить, что то, что сейчас разгоняет Жан Беленюк, эту ситуацию... Каждая федерация, я хочу повторять, отвечает за подготовку своей команды к Олимпийским играм.

Впоследствии каждая федерация определяет, внутри, кто из тренеров едет на Олимпийские игры. Потом они это утверждают и подают эти списки на рассмотрение министерству и Олимпийскому комитету. И все федерации предоставляли свои предложения, кто поедет на Олимпийские игры. И лично федерация легкой атлетики приняла решение, что спортсмены, которые в десятке по мировому рейтингу, они будут ехать с личными тренерами.

Все, кто не попадают в десятку, – им будут помогать другие тренеры, которые будут ехать в делегации легкой атлетики. Я хочу, чтобы вы это поняли. Потому что, например, 3 недели меня уже спрашивают все... Почему вы не спрашиваете у федерации?

О чиновниках

Насчет чиновников я тоже расскажу, чтобы вы все поняли. Поехал туда (на Олимпиаду в Токио – 24 канал) министр молодежи и спорта Гутцай Вадим. Он был на аккредитации президента национального олимпийского комитета Сергея Бубки. Потому что Сергей Бубка был на аккредитации Международного олимпийского комитета.

Уехал первый замминистра, мой заместитель, который отвечает за инфраструктуру и строительство инфраструктуры в стране. Он был на аккредитации министра молодежи и спорта. И он был за пределами поселения. Он был только на зрительских трибунах и только смотрел на соревнования.

Поехало еще 2 работника министерства, профильный заместитель по спорту, который был ответственный за подготовку наших спортсменов. И они были там 10 дней вдвоем. Потом они полетели обратно домой и приехали еще двое начальников отдела олимпийских видов спорта. То есть если посмотреть по дистанции, то фактически 2 человека там, просто они поменялись. Все. Это люди, которые работали там на сборную команду Украины.



Гутцайт рассказал о психологах для спортсменов / Фото 24 канала

Эти люди работали там с нашими тренерами. То есть министерство отвечает за подготовку, министерство делает все условия, и вы считаете, что... Билетами, кто там занимался... Они будут, спортсмены, с тренерами этим сами заниматься? Встречать, провожать наших спортсменов, нашу делегацию кто будет? Они сами будут заниматься? COVID-тесты, которые там каждый день делали... Штаб работал.

Вы знаете, хочу просто сказать откровенно. Сейчас всю ситуацию разгоняют. Но это неправда. Чтобы вы все поняли, что поехали, вместе в штабе работали на нашу сборную, 15 человек. Команда была из наших спортсменов – 153 спортсмена плюс половина, 50%, по правилам Международного олимпийского комитета, там есть врачи, массажисты, тренеры.

Менялись тренеры, потому что, например, когда Харлан закончила соревнования, тренер полетела домой. Приехали другие тренеры. То есть все сделали логично так, чтобы другие тренеры прилетали и помогали нашим спортсменам. И там была делегация 250 – 280 человек украинской делегации. Ее обслуживали 15 человек.

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Я хочу, чтобы вы все поняли, чтобы вы знали историю, сколько, из какой страны летает людей. И это по обязательной квоте. Потому что есть шеф миссии, есть заместитель шефа миссии. Это же делегация. Спортсмены не могут сами лететь на Олимпийские игры. Не могу сами все делать. За них это делают эти люди. Наши спортсмены с тренерами только приезжают, им все рассказывают, им все помогают. Врачи…

Это, что разгоняется, – не верьте этому. Потому что всегда есть люди, которые обслуживают. И министр тоже обслуживает. Я делаю то, чтобы у наших спортсменов было... В этом (2021 – 24 канал) году было. Я сделал лучший бюджет в Украине за 30 лет. В этом (2021 – 24 канал) году мы начали много спортивных объектов. Мы в этом (2021 – 24 канал) году закупили много инвентаря для наших спортсменов.

Вы слишком эмоционально на это реагируете.

Я эмоционально (реагирую – 24 канал), потому что мне уже неделями задают один и тот же вопрос. Это вопрос к федерации. Там решают, кто едет из тренеров на Олимпийские игры. Все же говорят, что государство вмешивается в федерации. Сейчас государство не вмешивается в федерации. Сейчас федерации отвечают за подготовку и выступления наших спортсменов на Олимпийских играх.

Господин министр, мы вас поняли. Но эту тему первыми подняли не мы, а Жан Беленюк.

Это его личное дело. Я желаю ему здоровья и пусть он так говорит. У нас же демократия.

Именно Жан Беленюк написал в своем фейсбуке, что на Олимпиаду в Токио слишком много...

Я вам только что сказал, сколько людей поехало. Вы тоже считаете, что это слишком много? Я считаю..

Господин министр, я вас спросил. Вы говорите, что Жан Беленюк разгоняет измену.

Я не говорю, что он разгоняет измену. Я говорю, что у каждого свое мнение. И Жан Беленюк так считает – это его личное мнение. Через полгода уже будут зимние Олимпийские игры. Я предлагаю: те, кто говорят, что поехало много людей – пусть они сами лично поедут и будут обслуживать наших спортсменов.

Это вы, так сказать, переадресовываете критику в сторону Жана Беленюка. Скажите, пожалуйста, у вас с Жаном Беленюком какой-то конфликт?

У нас очень дружеские отношения.

Сейчас эта проблема вызрела наверх и о ней все заговорили. Поэтому мы собственно спросили. Если эта проблема уже существует, то, возможно, нужно собраться федерациями и обсудить, что именно в этой цепочке событий происходит неправильно. Если вы говорите, что 15 человек едут со спортсменами, то правда, может, не так нужен массажист, как нужен тренер, который скажет: "Я в тебя верю" и скажет какие-то нужные слова в этот момент?

Я хочу вам отметить, чтобы все поняли. У Ольги Харлан есть муж, она встречается с итальянцем. Он на Олимпийских играх получил 2 серебряных награды. Так, чтобы вы поняли – были 8 итальянцев, которых представили от Италии, фехтовали. С ними было 3 тренера. Потому что им больше не предоставили квоты на тренеров: трое на 8 человек.

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Это ситуация, когда невозможно везти на Олимпийские игры личных тренеров. Нет такой квоты по Международному олимпийскому комитету. И это реальный расчет. Поэтому такая ситуация. Все спортсмены, которые шли на медали – их обеспечили полностью. И так легкая атлетика просчитала, что первых, которые в мировых дистанциях, снабдили тренерами. Так они решили, так решила федерация. Если есть вопросы – ставьте их федерации.

О скандале с Ярославой Магучих, финансирование федераций и патриотизм спортсменов читайте вскоре во второй части интервью с Вадимом Гутцайтом.