Непростое вещество: что мог употреблять Медведев перед "пророчеством"

Дмитрий Медведев решил сделать абсурдные предсказания на 2023 год. Его прогнозы могут казаться забавными и нереалистичными, но именно таким Россия видит мир и стремится к этому.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. По его словам, заместитель председателя совета безопасности России мог написать свой "прогноз" под действием алкоголя и наркотиков, иначе трудно представить, как можно было дойти до таких вещей.

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Под чем был Медведев

Валерий Клочок убежден, что последний вброс Дмитрия Медведева был подогрет психотропными веществами, потому что картина мира, которую изобразил Медведев в своем посту – это "апокалипсис высшего сорта".

По мнению политического эксперта, к этому следует относиться полушутя, как это сделал Илон Маск, когда согласился с тем, что он должен быть президентом США. В то же время, Валерий Клочок убежден, что на эту публикацию должны справедливо отреагировать против России в международных институциях и правительствах союзников Украины.

Политический эксперт предположил, что Дмитрий Медведев, как и Владимир Путин, употребляет какие-то токсичные психотропные вещества, поэтому они представляют угрозу всему миру, ведь в их руках большая страна, которая угрожает всем подряд.

Они руководят 140-миллионным государством, которое мобилизуют на войну против всего мира, нужно принимать решение. Реально. Какие это решения? Путин и Медведев должны быть уничтожены,

– сказал Валерий Клочок.

Своими словами Медведев подвергает сомнению целесообразность существования планеты, а Путин ему в этом подыгрывает, а значит соглашается с этим. Поскольку над существованием мира возникла такая угроза, ее нужно уничтожить, убежден политический эксперт.

Политический эксперт рассказал, что нужно делать после заявлений Медведева: смотрите видео

Валерий Клочок уверен, что никто из президентов Украины или других стран не позволил бы себе и должностным лицам такие высказывания, а в каждой нормальной стране за такие высказывания уже открыли бы уголовное дело.

А что мы видим? Путин молчит, все говорят "окей, супер", Соловьев со Скабеевой и Симоньян, пожалуй, тоже подыгрывают Медведеву,

– отметил Клочок.

В этой ситуации все, что написал Медведев, – это картина мира, которую видит сегодня высшее руководство России, а соответственно – это угроза всему миру, которую нужно уничтожить.

От наколотых апельсинов до печенья Нуланд

Фантазия россиян извращена настолько, что нормальный человек тезисы русской пропаганды может воспринять максимум за шутку, но, как оказалось, россияне живут в таком мировосприятии и ретранслируют искаженные собственные взгляды в настоящий мир.

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Валерий Клочок вспомнил историю с "наколотыми апельсинами" во время Оранжевой революции и "печенье Нуланд" во время Евромайдана. Тогда россияне любыми средствами пытались объяснить проактивную позицию украинцев и не придумали ничего лучше, чем создать историю об употреблении наркотиков.

По словам политического эксперта, эти шутки переросли в реальные вещи, а именно в аннексию территории Украины.

Я даже и подумать не мог, что в 21 веке, в условиях цивилизационного мира какая-нибудь страна может забрать часть другой страны, вот просто взять и аннексировать, ввести туда свои войска и сказать "это мое",

– заявил Валерий Клочок.

По его мнению, эти явления характерны средневековью и именно так сегодня действует Россия. Публикация Дмитрия Медведева является показателем намерений того, к чему Россия стремится, то есть озвучиванием планов. Политический эксперт убежден, что если мир не хочет, чтобы эти намерения состоялись, нужно реагировать.

"Это все шутки шутками, выглядит смешно, но это все – серьезные вещи", – подытожил Клочок.

Что предсказал Медведев