В комментарии 24 Каналу Спикер Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что Россия, скорее всего, будет массированно атаковать энергетическую инфраструктуру "Шахедами", а не ракетами.

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Украине нужно значительно усилить силы ПВО к зиме

Игнат предположил, что враг снова может атаковать энергетическую инфраструктуру страны и, скорее всего, будет делать это "Шахедами", ведь их цена значительно меньше ракет. Хотя враг продолжает производить и ракеты.

Спикер Воздушных сил добавил, что для того чтобы бороться с дронами-камикадзе, Украине нужны системы ПВО разного радиуса действия. Ведь если одной системе не удалось сбить, то это сделает другое.

Например Игнат рассказал, что Gepard – это ПВО малого радиуса действия, зенитные ракетные системы – среднего, а ЗРК Patriot – большого.

Для "Шахедов" более рационально использовать зенитные пушки, стрелковое оружие и т.д. Возможно, какие-то новейшие средства РЭБ, которые могли бы влиять на работу "Шахедов", то есть мешать им,

– рассказал Игнат.

Он добавил, что, к сожалению, мобильные огневые группы и средства РЭБ не имеют большого радиуса действия, поэтому этими средствами редко удается уничтожать "Шахеды". По словам Игната, большинство "Шахедов" сбивается именно зенитными ракетными системами. Также привлекают и истребительную авиацию.

Силы ПВО будут наращиваться

Чтобы защититься от атак, будет наращиваться ПВО Сухопутных войск. Речь идет о мобильных огневых группах и таких системах как Gepard или Crotale.

Нужно усугублять буквально все. Нам нужна ПВО малого, среднего и дальнего радиуса действия. Каждая ПВО выполняет свою функцию и задачи. Каждое из ПВО усиливает определенное направление,

– отметил Игнат.

Также не стоит забывать об угрозе российских "Ланцетов", которые Россия продолжает производить, несмотря на санкции, ведь имеет поставки западных частей. По словам Игната, с разными типами беспилотников очень хорошо справляется Gepard.

При этом он добавил, что следующим этапом усиления ПВО Украины должна стать передача многоцелевых американских истребителей F-16, которые Киев также долго просил у западных партнеров.