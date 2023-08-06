У коментарі 24 Каналу речник Повітряних сил Юрій Ігнат припустив, що Росія, швидше за все, буде масовано атакувати енергетичну інфраструктуру "Шахедами", а не ракетами.

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Україні потрібно значно посилити сили ППО до зими

Ігнат припустив, що ворог знову може атакувати енергетичну інфраструктуру країни та, скоріше за все, робитиме це "Шахедами", адже їхня ціна значно менша за ракети. Хоча ворог продовжує виготовляти й ракети.

Речник Повітряних сил додав, що для того, щоб боротися з дронами-камікадзе, Україні потрібні системи ППО різного радіусу дії. Адже якщо одній системі не вдалося збити, то це зробить інша.

Для прикладу Ігнат розповів, що Gepard – це ППО малого радіусу дії, зенітні ракетні системи – середнього, а ЗРК Patriot – великого.

Для "Шахедів" більш раціонально використовувати зенітні гармати, стрілецьку зброю тощо. Можливо, якісь новітні засоби РЕБ, які б могли впливати на роботу "Шахедів", тобто заважати їм,

– розповів Ігнат.

Він додав, що, на жаль, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ не мають великого радіусу дії, тож цими засобами рідко вдається знищувати "Шахеди". За словами Ігната, більшість "Шахедів" збивається саме зенітними ракетними системами. Також залучають і винищувальну авіацію.

Сили ППО будуть нарощуватися

Щоб захиститися від атак, буде нарощуватися ППО Сухопутних військ. Мовиться про мобільні вогневі групи й такі системи як Gepard чи Crotale.

Потрібно посилювати буквально все. Нам потрібна ППО малого, середнього і дальнього радіусу дії. Кожна ППО виконує свою функцію і завдання. Кожне з ППО посилює певний напрямок,

– зазначив Ігнат.

Також не варто забувати про загрозу російських "Ланцетів", які Росія продовжує виготовляти попри санкції, адже має поставки західних частин. За словами Ігната, з різними типами безпілотників дуже добре справляється Gepard.

При цьому він додав, що наступним етапом посилення ППО України має стати передача багатоцільових американських винищувачів F-16, які Київ також тривалий час просив у західних партнерів.