Оккупанты в ближайшее время не прекратят террор Украины. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Смотрите также На спасение есть считанные минуты: что известно об "Искандерах", которыми Россия атакует Киев

Какие рычаги влияния имеет Россия

Михаил Подоляк отметил, что у россиян есть только два способа влиять на Украину, один из них – это то, что МВД России объявило в розыск украинских генералов.

И баллистика, дроны, авиационные бомбы и остатки крылатых ракет, которыми они будут бить по центру города, особенно Киева,

– объяснил он.

Именно поэтому Украине нужно увеличить ресурсную возможность системы ПВО.

"Закрыть небо – это единственный инструмент сохранения жизней гражданского населения. Дополнительные Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP-T, противоракеты – всего этого должно быть много!" – сосредоточил внимание советник главы ОПУ.

В этом может помочь западная коалиция, которую сформировал президент страны Владимир Зеленский.

Михаил Подоляк рассказал, как будет терроризировать Украину Россия: смотрите видео

Безопасность превыше всего

Михаил Подоляк добавил, что важным элементом борьбы с врагом есть и передача истребителей западного образца F-16. Они важны не только для успешного осуществления контрнаступательных действий, но и защиты украинского неба.

То, что делают россияне, отменит то, что мы должны деоккупировать свою территорию? Нет! Мы будем делать все, что нужно на этой войне!

– заметил он.

Важно также, чтобы украинцы реагировали на сигналы воздушной тревоги, не пренебрегали собственной безопасностью и направлялись к укрытиям.

Ракетная атака 1 апреля: главные новости