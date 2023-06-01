Окупанти найближчим часом не припинять терор України. Про це 24 Каналу розповів радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

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Які важелі впливу має Росія

Михайло Подоляк наголосив, що росіяни мають лише два способи впливати на Україну, один із них – це те, що МВС Росії оголосила в розшук українських генералів.

І балістика, дрони, авіаційні бомби та залишки крилатих ракет, якими вони будуть бити по центру міста, особливо Києва,

– пояснив він.

Саме через це Україні потрібно збільшити ресурсну можливість системи ППО.

"Закрити небо – це єдиний інструмент збереження життів цивільного населення. Додаткові Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP-T, протиракети – всього цього має бути багато!" – зосередив увагу радник глави ОПУ.

У цьому може нам допомогти західна коаліція, яку сформував президент країни Володимир Зеленський.

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Безпека понад усе

Михайло Подоляк додав, що важливим елементом боротьби із ворогом є й передача винищувачів західного зразка F-16. Вони важливі не лише для успішного здійснення контрнаступальних дій, але й для захисту українського неба.

Те, що роблять росіяни, якось скасує те, що ми маємо деокупувати свою територію? Ні! Ми будемо робити все, що треба на цій війні!

– зауважив він.

Важливо також, щоб українці реагували на сигнали повітряної тривоги, не нехтували власною безпекою та прямували до укриттів.

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