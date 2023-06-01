Окупанти найближчим часом не припинять терор України. Про це 24 Каналу розповів радник глави ОПУ Михайло Подоляк.
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Які важелі впливу має Росія
Михайло Подоляк наголосив, що росіяни мають лише два способи впливати на Україну, один із них – це те, що МВС Росії оголосила в розшук українських генералів.
І балістика, дрони, авіаційні бомби та залишки крилатих ракет, якими вони будуть бити по центру міста, особливо Києва,
– пояснив він.
Саме через це Україні потрібно збільшити ресурсну можливість системи ППО.
"Закрити небо – це єдиний інструмент збереження життів цивільного населення. Додаткові Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP-T, протиракети – всього цього має бути багато!" – зосередив увагу радник глави ОПУ.
У цьому може нам допомогти західна коаліція, яку сформував президент країни Володимир Зеленський.
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Безпека понад усе
Михайло Подоляк додав, що важливим елементом боротьби із ворогом є й передача винищувачів західного зразка F-16. Вони важливі не лише для успішного здійснення контрнаступальних дій, але й для захисту українського неба.
Те, що роблять росіяни, якось скасує те, що ми маємо деокупувати свою територію? Ні! Ми будемо робити все, що треба на цій війні!
– зауважив він.
Важливо також, щоб українці реагували на сигнали повітряної тривоги, не нехтували власною безпекою та прямували до укриттів.
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- У ніч проти 1 червня Росія вчергове вдарила Києву. У День захисту дітей уламки російської ракети влучили у дитячу поліклініку та сусідні будинки.
- Внаслідок цього загинуло 3 осіб, серед яких двої дітей, ще 10 людей поранені.
- У Генштабі ЗСУ заявили, що росіяни здійснили обстріл Києва, використовуючи 10 ракет "Іскандер". За попередніми даними, українським захисникам вдалося збити всі.