Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что сейчас в Минсоцполитики работают над проектом, призванным повысить стандарты поддержки социально уязвимых групп населения.

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Это будет еще один формат, который позволит нам гибко и адресно подходить к обеспечению социальных прав людей, не привязываясь к прожиточному минимуму или привязываясь не только к нему.

– рассказала Жолнович.

Внимание! Речь идет о повышении социальной помощи для отдельных лиц, которая будет на 50% больше прожиточного минимума. Но для получения таких выплат есть определенные условия.

По словам Жолнович, увеличение будет касаться всех категорий граждан, при условии:

если человек не может работать по объективным причинам,

если ее сегодняшний доход не позволяет обеспечивать базовые потребности,

если человек готов активно включаться в возвращение себе экономической самостоятельности

К слову, с 1 октября вошли в действие ряд изменений относительно выплат ВПЛ. Связаны они с введением единой информационной системы социальной сферы (ЕИСС). Теперь ВПЛ могут обращаться в любой орган соцзащиты. Больше не имеет значения адрес, который является местом регистрации человека.

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