Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что сейчас в Минсоцполитики работают над проектом, призванным повысить стандарты поддержки социально уязвимых групп населения.
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Это будет еще один формат, который позволит нам гибко и адресно подходить к обеспечению социальных прав людей, не привязываясь к прожиточному минимуму или привязываясь не только к нему.
– рассказала Жолнович.
По словам Жолнович, увеличение будет касаться всех категорий граждан, при условии:
- если человек не может работать по объективным причинам,
- если ее сегодняшний доход не позволяет обеспечивать базовые потребности,
- если человек готов активно включаться в возвращение себе экономической самостоятельности
К слову, с 1 октября вошли в действие ряд изменений относительно выплат ВПЛ. Связаны они с введением единой информационной системы социальной сферы (ЕИСС). Теперь ВПЛ могут обращаться в любой орган соцзащиты. Больше не имеет значения адрес, который является местом регистрации человека.
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