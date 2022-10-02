Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що наразі в Мінсоцполітики працюють над проєктом, покликаним підвищити стандарти підтримки соціально вразливих груп населення.

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Це буде ще один формат, який дозволить нам гнучко й дуже адресно підходити до забезпечення соціальних прав людей, не прив'язуючись до прожиткового мінімуму чи прив'язуючись не лише до нього,

– розповіла Жолнович.

Увага! Йдеться про підвищення соціальної допомоги для окремих осіб, яка буде на 50% більшою за прожитковий мінімум. Але для отримання таких виплат є певні умови.

За словами Жолнович, збільшення стосуватиметься всіх категорій громадян, за умов:

якщо людина не може працювати з об’єктивних причин,

якщо її сьогоднішній дохід не дозволяє забезпечувати базові потреби,

якщо людина готова активно включатися до повернення собі економічної самостійності

До слова, з 1 жовтня увійшли в дію низка змін щодо виплат ВПО. Пов'язані вони з введенням єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІСС). Тепер ВПО можуть звертатися у будь-який орган соцзахисту. Більше не має значення адреса, яка є місцем реєстрації людини.

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