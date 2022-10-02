Про це заявила нова міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Вона розповіла про те, як зараз відбувається розподіл коштів.

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Як відбувається розподіл коштів та що таке конкуренція платіжок

Жолнович пояснила, що роль Мінсоцполітики полягає в переданні платіжок до Держказначейства, розподіл коштів по рахунках людей відбувається саме там.

Там є певна пріоритетність, так звана конкуренція платіжок. Якщо наша платіжка приходить одночасно з платіжкою ЗСУ, то першою опрацюють платіжку ЗСУ. Тобто платіжка Мінсоцполітики чекатиме, поки зберуть гроші для військових. Але ми – другі на черзі, тому, як правило, затримки через Казначейство незначні та, переважно, технічні,

– зазначила міністерка соціальної політики.

Очевидно, що повномасштабна війна вносить свої корективи не лише в дохідну частину бюджету, а й у необхідність переспрямування коштів за пріоритетними напрямками, зокрема військовими. І презентація загального бюджету на 2023 рік дуже чітко окреслює сьогоднішній пріоритет – 50% усіх видатків будуть спрямовуватися саме на військові потреби й подолання російської агресії.

"Але другий напрям за обсягом видатків, приблизно 35% усього бюджету, спрямовується на соціальні цілі. Бо ми, як держава, розуміємо, що у нас є два фронти: військовий і соціальний, який має допомогти нашим громадянам пережити труднощі", – додала Жолнович.

Через війну деякі українці можуть залишитися без пенсії

Експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, що в Україні страховий стаж зараховується тільки зі сплати надходження Єдиного соціального внеску в Пенсійний фонд. Якщо такого надходження не було, то відповідно той термін, за який не було надходження, не зараховується до страхового стажу.

Виходить так, що люди, які втратили роботу вимушено, через війну, і не змогли знову працевлаштуватися або ж офіційно не оформилися у центрах зайнятості й не отримують відповідну допомогу по безробіттю, то вони просто фізично не можуть сплачувати ЄСВ. Страховий стаж пропадає. Відповідно, виникнуть згодом проблеми з нарахуванням пенсії,

– зауважив експерт.

Прихована загроза зараз є у тому, що більшість роботодавців відправляють своїх працівників у відпустку своїм коштом. Проте, люди, які знаходяться в неоплачуваній відпустці, також не сплачують внеску. Отже, стаж знову ж таки не нараховується.

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