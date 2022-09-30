Щоб їх отримати, пенсіонеру необхідно відновити пенсійне посвідчення. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

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Куди звертатися, якщо пенсійне посвідчення втрачене

Як пояснила Оксана Жолнович, якщо пенсійне посвідчення було втрачено або стало непридатним для користування, то нове видається за заявою. Її можна подати:

до територіального органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії;

в особистому кабінеті через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Для подачі заяви через електронний кабінет, необхідно авторизуватись на вебпорталі. Це можна зробити за допомогою "Дії.Підпис", якщо відображаються біометричні документи у "Дії".

Також пенсіонер може авторизуватися за допомогою засобів Інтегрованої системи електронної ідентифікації інтернет-ресурсу id.gov.ua.

Ще один варіант ідентифікації – за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд".

Переоформлення пенсії загиблого

Проте варто зауважити, що з переоформленням пенсії загиблого чоловіка чи дружини на членів сімей можуть виникнути складнощі, якщо не збереглися документи, які засвідчують смерть людини, або немає тих, хто може її підтвердити.

Так, справа про встановлення факту смерті вирішується в судовому порядку, якщо:

не зберігся медичний висновок щодо причини смерті;

нема медичної довідки, в якій констатується факт смерті;

неможливо надати дані документи до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для проведення державної реєстрації смерті.

Зверніть увагу! Члени сім’ї повинні звернутися за виплатою суми пенсії загиблого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини, тобто після того, як спадкоємцем була подана заява про прийняття спадщини до державної нотаріальної контори. Якщо ж звертаються декілька членів сім’ї, належна їм сума пенсії ділиться порівну.

Як відомо, в Україні законодавством передбачена можливість отримання пенсії за померлого законного чоловіка чи дружину у зв’язку з втратою годувальника. При цьому:

така пенсія може бути призначена непрацездатним членам сім’ї померлого, які були на його утриманні,

розмір виплат становить 50% від пенсії за віком померлого.

Виплати пенсіонерам: останні новини

З жовтня пенсіонери отримають додаткові виплати. Вони входять до програми підвищення доходу осіб поважного віку. Ці виплати отримають 1 мільйон 676 тисяч пенсіонерів.

Також з 1 жовтня зросте й розмір пенсій. Планові перерахунки пенсій будуть проведені для тих, кому більше ніж 70 років, та тих, хто отримує "військову" пенсію по інвалідності та мінімальну.

У Мінсоцполітики пояснили, як пенсіонерам, які зараз перебувають на деокупованих недавно територіях, знімати пенсію.

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