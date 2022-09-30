Чтобы их получить, пенсионеру необходимо восстановить пенсионное удостоверение. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

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Куда обращаться, если пенсионное удостоверение потеряно

Как пояснила Оксана Жолнович, если пенсионное удостоверение было потеряно или оказалось непригодным для пользования, то новое выдается по заявлению. Ее можно предоставить:

в территориальный орган Пенсионного фонда по месту нахождения на учете как получателя пенсии;

в личном кабинете через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.

Для подачи заявления через электронный кабинет необходимо авторизироваться на вебпортале. Это можно сделать с помощью "Дия. Подпись", если отображаются биометрические документы в "Дии".

Также пенсионер может авторизироваться посредством средств Интегрированной системы электронной идентификации интернет-ресурса id.gov.ua.

Еще один вариант идентификации – с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".

Переоформление пенсии погибшего

Однако следует отметить, что с переоформлением пенсии погибшего мужа или жены на членов семей могут возникнуть сложности, если не сохранились документы, свидетельствующие о смерти человека, или нет тех, кто может его подтвердить.

Да, дело об установлении факта смерти решается в судебном порядке, если:

не сохранилось медицинское заключение по причине смерти;

нет медицинской справки, в которой констатируется факт смерти;

невозможно предоставить данные документы в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния на проведение государственной регистрации смерти.

Обратите внимание! Члены семьи должны обратиться за выплатой суммы пенсии погибшего пенсионера в течение шести месяцев со дня открытия наследства, то есть после того, как наследником было подано заявление о принятии наследства в государственную нотариальную контору. Если же обращаются несколько членов семьи, причитающаяся им сумма пенсии делится поровну.

Как известно, в Украине законодательством предусмотрена возможность получения пенсии за умершего законного супруга или жену в связи с потерей кормильца. При этом:

такая пенсия может быть назначена нетрудоспособным членам семьи умершего, находившимся на его содержании,

размер выплат составляет 50% от пенсии по возрасту умершего.

Выплаты пенсионерам: последние новости

С октября пенсионеры получат дополнительные выплаты. Они входят в программу повышения дохода лиц преклонного возраста. Эти выплаты получат 1 миллион 676 тысяч пенсионеров.

Также с 1 октября вырастет и размер пенсий. Плановые перерасчеты пенсий будут проведены для тех, кому более 70 лет, и тех, кто получает "военную" пенсию по инвалидности и минимальную.

В Минсоцполитики объяснили, как пенсионерам, которые сейчас находятся на недавно оккупированных территориях, снимать пенсию.

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