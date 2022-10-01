В інтерв'ю міністерка соціальної політики Оксана Жолнович нагадала про підвищення пенсій. Вона зауважила, що їхній розмір зросте двічі до кінця 2022 року.

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Українця ще двічі підіймуть розмір пенсій

Почнімо з того, що пенсію планують підвищувати з 1 жовтня та 1 грудня. Держава збільшить розмір виплати коштів особам, які досягнули пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж. Також зростуть надходження для тих, хто з певних умов не зміг накопичити певний страховий стаж.

Підвищення пенсій за віком для тих, хто не працює. У цьому випадку, за словами міністерки, відбувається "дотяжка". Мовиться про ситуацію, коли у людини була невисока заробітна плата, але вона має необхідну кількість стажу. В такому випадку пенсії розміром 2500 – 2600 гривень підіймають до 3000 гривень. Це для тих, хто має 30 або 35 (жінки або чоловіки) років страхового стажу, а також досягнув віку 70 та більше років.

Крім того, вона зауважила, що з 1 жовтня особи від 70 до 75 років отримуватимуть додаткові кошти. Мовиться про фінансову компенсацію у розмірі 300 гривень. Таким чином намагатимуться підтримати громадян, котрі досягнули поважного віку.

А от з 1 грудня зростуть пенсії через зростання прожиткового мінімуму. Мовиться про тих, хто втратив працездатність. Вони отримають надбавки у розмірі 66 гривень.

Як самостійно розрахувати пенсію

Раніше ми розповідали, як самостійно підрахувати свою майбутню пенсію. Для цього необхідно буде додати заробітну плату за останні три роки та поділити на кількість календарних днів за цей місяць. Це дозволить вирахувати середньоденний заробіток. Його слід буде помножити на кількість відпрацьованих місяців за останні три роки.

Щоб вам було зрозуміліше, наводимо приклад. Якщо середня заробітна плата за останні три роки складала 15 тисяч гривень, а ваш загальний страховий стаж 29 років, то:

15 000 х 0,29 (29 : 100%) = 4 350 гривень на місяць.

Зауважимо, що чим вища була заробітна плата за останні три роки, а саме з них і рахують майбутню пенсію, тим вищими будуть виплати від держави.

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