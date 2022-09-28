Нагадаємо, що у 2022 році запровадили нові вимоги до стажу. Мовиться про тих людей, які планують вийти на пенсію у 60 років. Спробуймо розібратися, як розрахувати свою майбутню пенсію, якщо у вас достатньо страхового стажу.

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Умови виходу на пенсію

Якщо ви досягнули 60-річного віку і хочете вийти на пенсію, то ваш страховий стаж має становити 29 років;

і хочете вийти на пенсію, то ваш страховий стаж має становити 29 років; Якщо у 63 роки – від 19 до 29 років стажу;

– від 19 до 29 років стажу; Якщо ж у 65 років – від 15 до 19 років стажу.

Як розрахувати розмір пенсії

Відразу ж зауважимо, що розмір пенсії залежатиме від:

заробітної платні за останні три роки;

страхового стажу;

сплачених страхових внесків.

Сама гарантована виплата від держави розраховується за такою формулою: заробітна плата множиться на коефіцієнт страхового стажу.

Заробітна плата – середній заробіток за останні три роки (зарплата / страховий стаж за місяці).

– середній заробіток за останні три роки (зарплата / страховий стаж за місяці). Коефіцієнт стажу. Його розраховують як певне співвідношення суми місяців страхового стажу, а також величини позначки одного року вашого страхового стажу (у відсотках). Зауважимо, що наразі величина оцінювання одного року страхового стажу сягає 1%.

Рахуємо пенсію самостійно: додаємо заробітну плату за останні три роки та ділимо на кількість календарних днів за цей час. Таким чином ви отримаєте середньоденний заробіток. І його потрібно буде помножити на кількість відпрацьованих місяців за останні три роки.

Увага! Щоб отримати свій коефіцієнт страхового стажу, необхідно буде загальну кількість років поділити на 100%.

Наведемо приклад розрахунку пенсії. Якщо у вас середня заробітна плата за останні три роки була 15 тисяч гривень, а загальний страховий стаж – 29 років, то ми отримаємо таку пенсію:

15 000 х 0,29 (29 : 100%) = 4 350 гривень на місяць.

Якщо за останні три роки перед виходом на пенсію у вас була висока заробітна плата, то і виплата від держави буде більшою.

Нагадаємо, що у Мінсоцполітики розповіли, за яких умов можуть призупинити виплату пенсій. Якщо відсутній рух по картках упродовж пів року, то нарахування дійсно можуть не надходити. Пов'язано це передовсім з тим, що кошти виплачують також тим, хто мешкає на окупованих територіях.

Щоб відновити надходження коштів, необхідно буде звернутися до Пенсійного фонду та підтвердити свою особу.

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