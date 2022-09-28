Напомним, что в 2022 году ввели новые требования к стажу. Речь идет о тех людях, которые планируют выйти на пенсию в 60 лет. Давайте попробуем разобраться, как рассчитать свою будущую пенсию, если у вас достаточно страхового стажа.

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Условия выхода на пенсию

Если вы достигли 60-летнего возраста и хотите выйти на пенсию, то ваш страховой стаж должен составлять 29 лет;

и хотите выйти на пенсию, то ваш страховой стаж должен составлять 29 лет; Если в 63 года – от 19 до 29 лет стажа;

– от 19 до 29 лет стажа; Если же в 65 лет – от 15 до 19 лет стажа.

Как рассчитать размер пенсии

Сразу заметим, что размер пенсии будет зависеть от:

заработной платы за последние три года;

страхового стажа;

уплаченных страховых взносов.

Сама гарантированная выплата от государства рассчитывается по формуле: заработная плата умножается на коэффициент страхового стажа.

Заработная плата – средний заработок за последние три года (зарплата/страховой стаж за месяцы).

– средний заработок за последние три года (зарплата/страховой стаж за месяцы). Коэффициент стажа. Его рассчитывают как соотношение суммы месяцев страхового стажа, а также величины отметки одного года вашего страхового стажа (в процентах). Заметим, что величина оценивания одного года страхового стажа составляет 1%.

Считаем пенсию самостоятельно: добавляем заработную плату за последние три года и делим количество календарных дней за это время. Таким образом, вы получите среднедневной заработок. И его нужно будет умножить на количество отработанных месяцев за последние три года.

Внимание! Чтобы получить свой коэффициент страхового стажа, нужно будет общее количество лет поделить на 100%.

Приведем пример расчета пенсии. Если у вас средняя заработная плата за последние три года была 15 тысяч гривен, а общий страховой стаж – 29 лет, то получим такую пенсию:

15 000 х 0,29 (29: 100%) = 4 350 гривен в месяц.

Если за последние три года перед выходом на пенсию у вас была высокая заработная плата, то и выплата от государства будет больше.

Напомним, что в Минсоцполитики рассказали, при каких условиях могут приостановить выплату пенсий. Если отсутствует движение по карточкам в течение полугода, то начисления действительно могут не поступать. Связано это прежде всего с тем, что средства выплачивают также проживающим на оккупированных территориях.

Чтобы восстановить поступление средств, необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд и подтвердить свою личность.

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