В интервью министр социальной политики Оксана Жолнович напомнила о повышении пенсий. Она отметила, что их размер увеличится дважды до конца 2022 года.

Читайте также Воинский учет для женщин, более высокие зарплаты, пенсии и ЕСВ: что изменится с 1 октября

Украинцы еще дважды повысят пенсии

Начнем с того, что пенсию планируется повышать с 1 октября и 1 декабря. Государство увеличит размер выплаты средств лицам, достигшим пенсионного возраста и имеющим необходимый страховой стаж. Также возрастут поступления для тех, кто по определенным условиям не смог накопить определенный страховой стаж.

Повышение пенсий по возрасту для неработающих. В этом случае, по словам министра, происходит "дотяжка". Речь идет о ситуации, когда у человека была невысокая заработная плата, но у него необходимое количество стажа. В таком случае пенсии в размере 2500 – 2600 гривен поднимают до 3000 гривен. Это для тех, кто имеет 30 или 35 (женщины или мужчины) лет страхового стажа, а также достиг 70 и более лет.

Кроме того, она отметила, что с 1 октября лица от 70 до 75 лет будут получать дополнительные средства. Речь идет о финансовой компенсации в размере 300 гривен. Таким образом будут пытаться поддержать граждан, достигших солидного возраста.

А вот с 1 декабря возрастут пенсии из-за роста прожиточного минимума. Речь идет о тех, кто потерял трудоспособность. Они получат прибавки в размере 66 гривен.

Как самостоятельно рассчитать пенсию

Раньше мы рассказывали, как самостоятельно подсчитать свою будущую пенсию. Для этого необходимо добавить заработную плату за последние три года и разделить на количество календарных дней за этот месяц. Это позволит рассчитать среднедневный заработок. Его следует умножить на количество отработанных месяцев за последние три года.

Чтобы вам было понятнее, приводим пример. Если средняя заработная плата за последние три года составляла 15 тысяч гривен, а ваш общий страховой стаж 29 лет, то:

15 000 х 0,29 (29: 100%) = 4 350 гривен в месяц.

Заметим, что чем выше была заработная плата за последние три года, а именно из них и считают будущую пенсию, тем выше выплаты от государства.

Достойно внимания – ЕС представили новый пакет санкций против России: смотрите видео