Об этом заявила новый министр социальной политики Оксана Жолнович. Она рассказала о том, как сейчас происходит распределение средств.

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Как происходит распределение средств и что такое конкуренция платежек

Жолнович объяснила, что роль Минсоцполитики заключается в передаче платежей в Госказначейство, распределение средств по счетам людей происходит именно там.

Там есть определенная приоритетность, так называемая конкуренция платежей. Если наша платежка приходит одновременно с платежкой ВСУ, то первой обработают платежку ВСУ. То есть платежка Минсоцполитики будет ждать, пока соберут деньги для военных. Но мы – вторые на очереди, поэтому, как правило, задержки через Казначейство незначительны и, преимущественно, технические,

– отметила министр социальной политики.

Очевидно, что полномасштабная война вносит свои коррективы не только в доходную часть бюджета, но и в необходимость перенаправления средств по приоритетным направлениям, в частности, военным. И презентация общего бюджета на 2023 год очень четко очерчивает сегодняшний приоритет – 50% всех расходов будут устремляться именно на военные нужды и преодоление российской агрессии.

"Но второе направление по объему расходов, примерно 35% всего бюджета, направляется на социальные цели. Потому что мы как государство понимаем, что у нас есть два фронта: военный и социальный, который должен помочь нашим гражданам пережить трудности", – добавила Жолнович.

Из-за войны некоторые украинцы могут остаться без пенсии

Эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, что в Украине страховой стаж засчитывается только по уплате поступления Единого социального взноса в Пенсионный фонд. Если такого поступления не было, то, соответственно, тот срок, за который не было поступления, не засчитывается в страховой стаж.

Выходит так, что люди, которые потеряли работу вынужденно, из-за войны, и не смогли снова трудоустроиться или официально не оформились в центрах занятости и не получают соответствующую помощь по безработице, то они физически не могут платить ЕСВ. Страховой стаж пропадает. Соответственно, возникнут впоследствии проблемы с начислением пенсии,

– отметил эксперт.

Скрытая угроза сейчас заключается в том, что большинство работодателей отправляют своих работников в отпуск за свой счет. Однако люди, находящиеся в неоплачиваемом отпуске, также не платят взнос. Стаж опять же не начисляется.

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