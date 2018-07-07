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22:57, 6 июля
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Программа Work and Travel в Украине может исчезнуть

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Украинских студентов по программе Госдепа Work and Travel Соединенные Штаты впускать не торопятся. В этом году ехать разрешили лишь примерно 20 процентам желающих. Остальным просто не дали визы, хотя еще несколько лет назад ее открывали почти всем.

Провести лето в Америке по программе Work and Travel украинским студентам помогают более 50 компаний. Они знакомят их с требованиями, готовят документы и ищут участникам работу на лето.

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Ежегодно спрос на эту программу высок, однако за последние время все изменилось.

К сожалению, мы имеем в этом году наибольший процент неполучения виз. Это такой фактор, который на следующий год, в принципе, уменьшает количество желающих идти по Work and Travel,
– прокомментировал директор компании Student Adventure Илья Мазурок.

Илья тоже 10 лет назад ездил в Штаты по этой программе. А теперь он руководитель компании, которая помогает студентам осуществить американскую мечту. Желающих много, за последние 5 лет участие в Work and Travel приняли 40 тысяч украинцев. Илья говорит, дадут визу или нет, иногда зависело и от политической ситуации. После Евромайдана, в 2014 – 2015 годах впускали 90 процентов желающих, в этом году – только 20.

"Мы работали ранее на Кривой Липе (место во Львове – 24). К сожалению, с такой ситуацией мы должны перейти в онлайн-режим. Должны регистрировать наших участников в онлайн-режиме для того, чтобы максимально сократить расходы за аренду офиса и так далее. Я убежден, что такая ситуация общая по Украине", – добавил Мазурок.

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Компании, что занимаются этой программой обмена, пытаются выяснить причину отказов. Официально прокомментировать это в американском посольстве нам отказали. Но мы выяснили: одной из причин является то, что многие студенты остаются в США по окончанию срока визы. Кто-то находит способы остаться легально, кто-то решается стать нелегалом.

"Я решила остаться. Я была абсолютно одна с начала, это было очень трудно. Я понимала, что достичь вершин в Украине намного труднее, а поскольку я из бедной семьи, ну, обычной среднестатистической, я понимала, что мне никто не поможет" – рассказала о своем опыте девушка, которая решили остаться в США.

Однако нарушителей не так много, утверждают эксперты. Так что причины другие.

Это часть большого политического лозунга президента Трампа. Одними из первых мер, которые, тем не менее, былои негативно восприняты и американским истеблишментом, органами власти, судами, были указы о запрете миграции, о запрете на въезд. Не имея в виду дискриминировать именно украинцев, но, тем не менее, украинцы будут испытывать определенные проблемы,
– отметил бывший консул Украины в США Богдан Яременко.

А вот американские работодатели рады студентами из-за рубежа. Ведь платят им втрое, а то и вчетверо меньше, чем американцам. Для студентов программа – это возможность увидеть мир. Чтобы украинцы ее не теряли, компании, которые помогают попасть в программу, объединились, чтобы совместно искать диалог с представителями США.

Автор: Елена Кук
Теги: Новости Украины Новости США Путешествия студенты
Источник: 24 канал
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