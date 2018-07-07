Програма Work and Travel в Україні може зникнути

Українських студентів по програмі Держдепу Work and Travel Сполучені Штати впускати не квапляться. Цього року їхати дозволили лише приблизно 20 відсоткам охочих. Решті просто не дали візи, хоча ще декілька років тому її відкривали майже всім.

Провести літо в Америці за програмою Work and Travel українським студентам допомагають понад 50 компаній. Вони ознайомлюють їх з вимогами, готують документи і шукають учасникам роботу на літо.

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Щороку попит на цю програму шалений, однак за останні час все змінилось.

На жаль, ми маємо цього року найбільший відсоток неотримання віз. Це є такий фактор, який на наступний рік він, в принципі, зменшує кількість охочих іти по Work and Travel,

– прокоментував директор компанії Student Adventure Ілля Мазурок.

Ілля теж 10 років тому їздив в Штати по цій програмі. А тепер він керівник компанії, яка допомагає здійснити студентам американську мрію. Охочих багато, за останні 5 років участь у Work and Travel взяли 40 тисячі українців. Ілля каже, дадуть візу, чи ні, подекуди залежало і від політичної ситуації. Після Євромайдану, у 2014 – 2015 роках впускали 90 відсотків охочих, цього року – лише 20.

"Ми працювали раніше на Кривій Липі (місце у Львові – ред). На жаль, з такою ситуацією ми мали перейти в онлайн-режим. Мусимо реєструвати наших учасників в онлайн-режимі для того, щоб максимально скоротити видатки за оренду офісу і так далі. Я переконаний, що така ситуація є загальна по Україні", – додав Мазурок.

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Компанії, що займаються цією програмою обміну намагаються з'ясувати причину відмов. Офіційно прокоментувати це в американському посольстві нам відмовили. Та ми з'ясували: однією з причин є те, що багато студентів залишаються в США по закінченню терміну візи. Хтось знаходить способи залишитися легально, хтось зважується стати нелегалом.

"Я вирішила залишитися. Я була абсолютно сама від початку, це було дуже важко. Я розуміла, що досягнути вершин в Україні набагато важче, а оскільки я з бідної сім'ї, ну, звичайної середньостатистичної, я розуміла, що мені ніхто не допоможе" – розповіла про свій досвід дівчина, яка вирішили залишитися в США.

Однак, порушників не так багато, стверджують експерти. Тож причини інші.

Це частина великого політичного гасла президента Трампа. Одним із перших заходів, який, тим не менше, був негативно сприйнятий і американським істеблішментом, органами влади, судами. Були укази про заборону міграції, про заборону на в'їзд. Не маючи на увазі дискримінувати саме українців, але, тим не менш, українці будуть зазнавати певних проблем,

– наголосив колишній консул України в США Богдан Яременко.

А ось американські роботодавці раді студентами із-за кордону. Адже платять їм втричі, а то й вчетверо менше, ніж американцям. Для студентів програма – це можливість побачити світ. Щоб українці її не втрачали, компанії, які допомагають потрапити у програму, об'єдналися, щоб спільно шукати діалог з представниками США.