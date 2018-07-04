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В Україні змінились правила перетину кордону для дітей

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В Україні змінились правила перетину кордону для дітей
В Україні змінились правила перетину кордону для дітей / Фото з вільних мереж

В середу, 4 липня, Кабінет міністрів на своєму засіданні змінив правила перетину кордону для українців. Так, уряд підтримав внесення змін до своєї постанови, що стосуються правил перетину кордону для дітей.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Зокрема, до чинної постанови щодо правил перетину кордону пропонується додати норму про те, що проїзний документ дитини дійсний протягом терміну, на який він виданий. Крім того, Кабмін дозволив членам екіпажу літака супроводжувати неповнолітніх дітей.

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Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, здійснюється лише за згодою обох батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, опікунів (піклувальників) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 18-річного віку, в тому числі в супроводі членів екіпажу повітряного судна, на якому вони прямують,
– мовиться в документі.

Окрім того, виїзд з України осіб до 16 років, у супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у разі пред’явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій. За рішенням уряду, таким документом може бути свідоцтво про народження дитини, видане компетентним органом іноземної держави, яке не містить інформації про батька дитини, легалізованого або засвідченого апостилем, а також без будь-якого додаткового засвідчення у випадках, передбачених міжнародним договором України.

Розробка відповідних змін необхідна була для реалізації вимог статті 32 Закону України "Про охорону дитинства" щодо вжиття державою заходів для боротьби з незаконним переміщенням, вивезенням та неповерненням з-за кордону, викраденням, торгівлею та контрабандою дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Теги: Новини політики Новини України Кабінет Міністрів України Подорожі Діти Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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