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Українці не завжди можуть отримати вже готовий біометричний паспорт: ДМС назвала причини

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Українці не завжди можуть отримати вже готовий біометричний паспорт: ДМС назвала причини
Українці не завжди можуть отримати вже готовий біометричний паспорт: ДМС назвала причини / antikor.com.u

На отримання закордонного паспорта громадянам України часто доводилось чекати довше за три місяці. Зараз назріла нова проблема – паспорти виготовлені та доставлені до пунктів видачі, але люди не можуть їх забрати. Причина у недосконалості системи, яка не сканує відбитки пальців.

Про це повідомляє "Експрес Online".

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Коли відбитки взяти неможливо, передбачається процедура складання спеціального акту, перед прийняттям пакету документів на виготовлення біометричного документа. У такому разі людина отримує паспорт з чипом, у пам'яті якого вказується відповідна інформація: відбитки пальців не зіскановано.

Проблема може виникнути з різних причин. Наприклад, людина пошкодила шкіру пальця, і в такому разі слід чекати, коли заживе. Є випадки, коли відбитки не можна зняти через фізіологічні особливості. До прикладу, буває дуже тонка шкіра пальця, або ж через хворобу чи інші серйозні причини,
– розповів прес-секретар Державної міграційної служби Сергій Гунько.

Проте, у тому випадку, якщо при подачі заяви відбитки сканувались нормально, то і під час отримання готового паспорта громадянин повинен пройти верифікацію. 


Пошкодження шкіри заважатиме скануванню відбитка пальця

Кожна окрема нестандартна ситуація вирішується окремо. Компетентні працівники з'ясовують причину виникнення проблеми. Якщо виявляється, що помилку допустили працівники ДМС, бракований паспорт анульовують, а людині виготовляють новий коштом міграційної служби.

Проте, якщо визнано, що це не провина працівників, а людина хоче виробляти новий паспорт, анульовуючи попередній – тоді вона самостійно оплачує вартість нового бланка у повному, як і передбачає чинне українське законодавство.

Нагадаємо, більше ніж 50 мільйонів громадян України раз на рік звертаються за отриманням тих чи інших адміністративних послуг. І поки що, на жаль, ця система не працює, як треба.

Теги: Новини політики Новини України Безвізовий режим
Джерело: 24 канал
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