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Украинцы не всегда могут получить уже готовый биометрический паспорт: ГМС назвала причины

148 Читати новину українською
Украинцы не всегда могут получить уже готовый биометрический паспорт
Украинцы не всегда могут получить уже готовый биометрический паспорт / antikor.com.u

Получения загранпаспорта гражданам Украины часто приходилось ждать дольше трех месяцев. Сейчас назрела новая проблема – паспорта изготовлены и доставлены в пункты выдачи, но люди не могут их забрать. Причина в несовершенстве системы, которая сканирует отпечатки пальцев.

Об этом сообщает "Экспресс Online".

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Когда отпечатки взять невозможно, предусматривается процедура составления специального акта перед принятием пакета документов на изготовление биометрического документа. В таком случае человек получает паспорт с чипом, в памяти которого указывается соответствующая информация: отпечатки пальцев не сосканированы.

Проблема может возникнуть по разным причинам. Например, человек повредил кожу пальца, и в таком случае следует ждать, когда заживет. Есть случаи, когда отпечатки нельзя снять из-за физиологических особенностей.  К примеру, бывает очень тонкая кожа пальца, или же болезнь или другие серьезные причины,
– рассказал пресс-секретарь Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

Однако в том случае, если при подаче заявления отпечатки сканировались нормально, то и при получении готового паспорта гражданин должен пройти верификацию.

Повреждение кожи будет мешать сканированию отпечатка пальца

Каждая нестандартная ситуация решается отдельно. Компетентные сотрудники выясняют причину возникновения проблемы. Если оказывается, что ошибку допустили работники ГМС, бракованный паспорт аннулируют, а человеку изготовляют новый за счет миграционной службы.

Однако если признано, что это не вина работников, а человек хочет сделать новый паспорт, аннулируя предыдущий – тогда он самостоятельно оплачивает стоимость нового бланка в полном размере, как и предусматривает действующее украинское законодательство.

Напомним, более чем 50 миллионов граждан Украины раз в год обращаются за получением тех или иных административных услуг. И пока что, к сожалению, эта система не работает, как надо.

Теги: Новости Украины Новости политики Безвизовый режим
Источник: 24 канал
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