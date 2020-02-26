Программа замещения населения: как Россия давит на крымчан

Российские власти в Крыму понимает, что для них все крымчане без исключения являются группой риска. Даже те, которые аплодировали российским оккупационным войскам.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Сенченко.

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Он рассказал, что сейчас люди уже увидели разницу между их воображением и что на самом деле принесла Россия на Крымский полуостров. Поэтому оккупационная власть пытается реализовать программу замещения населения.

Они разными путями вытесняют крымчан с полуострова. Безусловно, что наибольшее давление делается на публично активную часть – журналистов и активистов,

– рассказал Андрей Сенченко.

"Что касается коллаборационистов, то это большая проблема. Потому что с одной стороны по украинским законам большинство из них безнаказанные. А с другой стороны наши местные вместе с российской агентурой постоянно разжигают вражду между украинцами, проживающими на свободной и на оккупированной территории. Это сознательная русский политика", – добавил Сенченко.

Он заявил, что для того, чтобы решить этот вопрос, нужны не речи политиков, а закон Украины, который четко определит, кто является преступником, а кто жертвой оккупации в Крыму и на Донбассе.

Что известно о митинге 26 февраля 2014 года

Зимой 2014 года возле здания Верховного Совета Крыма прошел многотысячный митинг крымскотатарских активистов. Они вышли в поддержку территориальной целостности Украины. Им противостояли сторонники вхождения полуострова в состав Российской Федерации, которых возглавлял лидер движения "Русское единство" Сергей Аксенов.

Во время акции между ее участниками начались стычки, которые перешли в массовые столкновения. Позже стало известно о смерти двух пророссийских активистов. Через год Следственный комитет России возбудил уголовное дело по организации массовых беспорядков. Начались первые аресты.

На скамье подсудимых оказались только представители крымскотатарского народа, а пострадавшие – только представители русскоязычного населения.

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