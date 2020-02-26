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      Программа замещения населения: как Россия давит на крымчан

      - Читати новину українською

      Российские власти в Крыму понимает, что для них все крымчане без исключения являются группой риска. Даже те, которые аплодировали российским оккупационным войскам.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Сенченко.

      Важно! 26 февраля официально признали Днем сопротивления Крыма российской оккупации

      Он рассказал, что сейчас люди уже увидели разницу между их воображением и что на самом деле принесла Россия на Крымский полуостров. Поэтому оккупационная власть пытается реализовать программу замещения населения.

      Они разными путями вытесняют крымчан с полуострова. Безусловно, что наибольшее давление делается на публично активную часть – журналистов и активистов,
      – рассказал Андрей Сенченко.

      "Что касается коллаборационистов, то это большая проблема. Потому что с одной стороны по украинским законам большинство из них безнаказанные. А с другой стороны наши местные вместе с российской агентурой постоянно разжигают вражду между украинцами, проживающими на свободной и на оккупированной территории. Это сознательная русский политика", – добавил Сенченко.

      Он заявил, что для того, чтобы решить этот вопрос, нужны не речи политиков, а закон Украины, который четко определит, кто является преступником, а кто жертвой оккупации в Крыму и на Донбассе.

      Что известно о митинге 26 февраля 2014 года

      • Зимой 2014 года возле здания Верховного Совета Крыма прошел многотысячный митинг крымскотатарских активистов. Они вышли в поддержку территориальной целостности Украины. Им противостояли сторонники вхождения полуострова в состав Российской Федерации, которых возглавлял лидер движения "Русское единство" Сергей Аксенов.
      • Во время акции между ее участниками начались стычки, которые перешли в массовые столкновения. Позже стало известно о смерти двух пророссийских активистов. Через год Следственный комитет России возбудил уголовное дело по организации массовых беспорядков. Начались первые аресты.
      • На скамье подсудимых оказались только представители крымскотатарского народа, а пострадавшие – только представители русскоязычного населения.

      Протесты в Крыму 26 февраля 2014 года: смотрите видео

       

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Крымские татары Новости Крыма Аннексия Крыма
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