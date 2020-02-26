Програма заміщення населення: як Росія тисне на кримчан

Російська влада в Криму розуміє, що для них всі кримчани без вийнятку є групою ризику. Навіть ті, які аплодували російським окупаційним військам.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів колишній заступник глави Адміністрації Президента Андрій Сенченко.

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Він повідомив, що зараз люди вже побачили різницю між їх уявою і що насправді принесла Росія на Кримський півострів. Тому окупаційна влада намагається реалізувати програму заміщення населення.

Вони різними шляхами витискають кримчан з півострова. Безумовно, що найбільший тиск робиться на публічно активну частину – журналістів та активістів,

– розповів Андрій Сенченко.

"Що стосується колаборантів, то це велика проблема. Бо, з одного боку, за українськими законами більшість з них безкарні. А з іншого – наші місцеві разом з російською агентурою постійно розпалюють ворожнечу між українцями, які мешкають на вільній та на окупованій території. Це свідома російська політика", – додав Сенченко.

Він заявив, що для того, щоб розв'язати це питання, потрібні не промови політиків, а закон України, який чітко визначить, хто є злочинцем, а хто є жертвою окупації в Криму та на Донбасі.

Що відомо про мітинг 26 лютого 2014 року

Взимку 2014 року поблизу будівлі Верховної Ради Криму пройшов багатотисячний мітинг кримськотатарських активістів. Вони вийшли на підтримку територіальної цілісності України. Їм протистояли прихильники входження півострову до складу Російської Федерації, яких очолював лідер руху "Руська єдність" Сергій Аксьонов.

Під час акції між її учасниками почалися сутички, які перейшли в масові зіткнення. Пізніше стало відомо про смерть двох проросійських активістів. Через рік Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу по організації масових заворушень. Почалися перші арешти.

На лаві підсудних опинилися лише представники кримськотатарського народу, а потерпілі — лише представники російськомовного населення Криму.

Протести у Криму 26 лютого 2014 року: дивіться відео