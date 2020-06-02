Прогульщики в Раде: сколько депутатов могут оставить без выплат
В мае 2020 года 70 парламентариев пропустили более 30% голосований на заседаниях Рады. Теперь их могут оставить без выплат. Больше всего прогульщиков среди "слуг народа" – 29 депутатов.
Решение относительно этих депутатов должны принять на Комитете по вопросам регламента депутатской этики и организации работы Рады, сообщает гражданская сеть "Опора".
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Нардепы из каких фракций пропустили не менее 30% голосований
- 29 депутатов от "Слуги народа";
- 10 – от "Батькивщины";
- 7 – от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
- 6 – от "Голоса";
- 5 – от "Европейской Солидарности";
- 6 парламентариев от депутатской группы "За будущее";
- 2 – от "Доверия";
- 5 внефракционных депутатов.
Какие депутаты пропустили все голосования
- от "Батькивщины": Алена Шкрум, Анжелика Лабунская, Валерий Дубиль и Виталий Данилов;
- от "Европейской солидарности": Владимир Вятрович и Яна Зинкевич;
- от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Столар;
- из группы "За будущее" – Виктор Балога;
- внефракционный Сергей Рудык.
Важно! Согласно действующему законодательству, к тем парламентариям, которые не участвуют в голосованиях, применяют финансовые санкции. Если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии парламента без уважительных причин не участвует в более 30% голосований Рады или 50% заседаний комитета, зарплату за месяц ему не заплатят.
Что известно относительно зарплаты нардепов
- В соответствии с Постановлением о финансовом обеспечении народных депутатов, должностной оклад депутата колеблется от 10 до 12 прожиточных минимумов, то есть 20 270 – 24 324 гривен в 2020 году.
- Кроме должностного оклада, в зарплату входят надбавки и доплаты (для депутатов, которые имеют научную степень или почетное звание).