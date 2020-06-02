В мае 2020 года 70 парламентариев пропустили более 30% голосований на заседаниях Рады. Теперь их могут оставить без выплат. Больше всего прогульщиков среди "слуг народа" – 29 депутатов.

Решение относительно этих депутатов должны принять на Комитете по вопросам регламента депутатской этики и организации работы Рады, сообщает гражданская сеть "Опора".

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Нардепы из каких фракций пропустили не менее 30% голосований

29 депутатов от "Слуги народа";

10 – от "Батькивщины";

7 – от "Оппозиционной платформы – За жизнь";

6 – от "Голоса";

5 – от "Европейской Солидарности";

6 парламентариев от депутатской группы "За будущее";

2 – от "Доверия";

5 внефракционных депутатов.

Какие депутаты пропустили все голосования

от "Батькивщины": Алена Шкрум, Анжелика Лабунская, Валерий Дубиль и Виталий Данилов;

от "Европейской солидарности": Владимир Вятрович и Яна Зинкевич;

от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Столар;

из группы "За будущее" – Виктор Балога;

внефракционный Сергей Рудык.

Важно! Согласно действующему законодательству, к тем парламентариям, которые не участвуют в голосованиях, применяют финансовые санкции. Если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии парламента без уважительных причин не участвует в более 30% голосований Рады или 50% заседаний комитета, зарплату за месяц ему не заплатят.

Что известно относительно зарплаты нардепов