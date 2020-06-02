На народных депутатов Рады 9-го созыва с 29 августа 2019 года по 31 марта 2020 года потратили более 157 миллионов гривен. Больше всего денег ушло на зарплату и компенсацию стоимости аренды жилья.

Самая большая статья расходов – зарплаты нардепов

За первые 7 месяцев работы на депутатские зарплаты из бюджета выделили 117,8 миллиона гривен, пишет общественная сеть "Опора" со ссылкой на Аппарат Рады.

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Выплаты состоят из должностного оклада и надбавок. Депутаты получают доплату за интенсивность труда, научную степень, ученое звание и выслугу лет.

Также размер зарплаты зависит от дисциплинированности парламентариев, а именно регулярного посещения заседаний Рады и парламентского комитета.

Важно! Согласно действующему законодательству, если нардеп в течение календарного месяца на протяжении одной очередной сессии парламента без уважительных причин не принимает участия в более 30% голосований Рады или 50% заседаний комитета, зарплату за месяц ему не заплатят.

Кто заработал больше, а кто – меньше

Наибольшую зарплату за период с 29 августа 2019 года до 31 марта 2020 года получили:

первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук (внефракционный) – 393,6 тысячи гривен;

(внефракционный) – 393,6 тысячи гривен; депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Петруняк – 367,8 тысячи гривен;

– 367,8 тысячи гривен; депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Михаил Макаренко – 355,4 тысячи гривен.

Меньше всего заработали за это время:

Анна Скороход (внефракционная) – 155 тысяч гривен;

(внефракционная) – 155 тысяч гривен; Любовь Шпак ("Слуга народа") – 186,4 тысячи гривен;

("Слуга народа") – 186,4 тысячи гривен; Степан Ивахив (депутатская группа "За будущее") – 199,1 тысячи гривен;

(депутатская группа "За будущее") – 199,1 тысячи гривен; Юрий Солод ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 217,2 тысячи гривен.

("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 217,2 тысячи гривен. Также меньшую зарплату за этот период получили депутаты, которые досрочно сложили мандат или получили его позже: Анна Коваленко, Ирина Луценко, Алексей Кучер, Александр Кубраков, Ирина Венедиктова, Владимир Вятрович, Сергей Рудык, Сергей Мандзий и Александр Санченко.

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Почти 20 миллионов гривен на аренду жилья

Следующая по величине статья расходов – компенсация аренды жилья. На нее из бюджета выделили почти 19,2 миллиона гривен.

Суммы варьируют от 14 тысяч до 140 тысяч гривен.

Сколько компенсации депутаты получили за жилье:

Владимир Кабаченко (фракция "Батькивщина") – 14 тысяч 340 гривен;

(фракция "Батькивщина") – 14 тысяч 340 гривен; Александр Пасечный ("Слуга народа") – 18 тысяч 850 гривен;

("Слуга народа") – 18 тысяч 850 гривен; Дмитрий Припутень ("Слуга народа") – 21 тысяча 450 гривен;

("Слуга народа") – 21 тысяча 450 гривен; Тарас Батенко ("За будущее"), Галина Васильченко ("Голос"), Владимир Воронов ("Слуга народа"), Михаил Забродский ("Европейская солидарность"), Яна Зинкевич ("Европейская солидарность"), Юрий Камельчук ("Слуга народа"), Константин Касай ("Слуга народа") – по 140 тысяч 400 гривен.

Обратите внимание! Согласно законодательству, право на возмещение денег на аренду жилья имеют нардепы, которые не владеют жильем в столице или проживающие на расстоянии более 30 километров от границ Киева.

Сколько парламентариям вернули за проезд

Размер компенсации расходов на проезд депутатов по Украине составил 17,2 миллиона гривен. Сумма компенсаций – от 15 до более 53 тысяч гривен.

Кроме того, депутатам возместили стоимость проезда в пределах города Киева на общую сумму 2,8 миллиона гривен.

Больше всего потратили

Яна Зинкевич ("Европейская Солидарность");

Владимир Крейденко ("Слуга народа");

Святослав Юраш ("Слуга народа").

Наименее "популярной" статьей расходов является содержание служебных помещений. На них потратили 9 тысяч 424 гривны.