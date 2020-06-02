Более 157 миллионов гривен из бюджета на народных депутатов: на кого и сколько потратили
На народных депутатов Рады 9-го созыва с 29 августа 2019 года по 31 марта 2020 года потратили более 157 миллионов гривен. Больше всего денег ушло на зарплату и компенсацию стоимости аренды жилья.
Самая большая статья расходов – зарплаты нардепов
За первые 7 месяцев работы на депутатские зарплаты из бюджета выделили 117,8 миллиона гривен, пишет общественная сеть "Опора" со ссылкой на Аппарат Рады.
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Выплаты состоят из должностного оклада и надбавок. Депутаты получают доплату за интенсивность труда, научную степень, ученое звание и выслугу лет.
Также размер зарплаты зависит от дисциплинированности парламентариев, а именно регулярного посещения заседаний Рады и парламентского комитета.
Важно! Согласно действующему законодательству, если нардеп в течение календарного месяца на протяжении одной очередной сессии парламента без уважительных причин не принимает участия в более 30% голосований Рады или 50% заседаний комитета, зарплату за месяц ему не заплатят.
Кто заработал больше, а кто – меньше
Наибольшую зарплату за период с 29 августа 2019 года до 31 марта 2020 года получили:
- первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук (внефракционный) – 393,6 тысячи гривен;
- депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Петруняк – 367,8 тысячи гривен;
- депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Михаил Макаренко – 355,4 тысячи гривен.
Меньше всего заработали за это время:
- Анна Скороход (внефракционная) – 155 тысяч гривен;
- Любовь Шпак ("Слуга народа") – 186,4 тысячи гривен;
- Степан Ивахив (депутатская группа "За будущее") – 199,1 тысячи гривен;
- Юрий Солод ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 217,2 тысячи гривен.
- Также меньшую зарплату за этот период получили депутаты, которые досрочно сложили мандат или получили его позже: Анна Коваленко, Ирина Луценко, Алексей Кучер, Александр Кубраков, Ирина Венедиктова, Владимир Вятрович, Сергей Рудык, Сергей Мандзий и Александр Санченко.
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Почти 20 миллионов гривен на аренду жилья
Следующая по величине статья расходов – компенсация аренды жилья. На нее из бюджета выделили почти 19,2 миллиона гривен.
Суммы варьируют от 14 тысяч до 140 тысяч гривен.
Сколько компенсации депутаты получили за жилье:
- Владимир Кабаченко (фракция "Батькивщина") – 14 тысяч 340 гривен;
- Александр Пасечный ("Слуга народа") – 18 тысяч 850 гривен;
- Дмитрий Припутень ("Слуга народа") – 21 тысяча 450 гривен;
- Тарас Батенко ("За будущее"), Галина Васильченко ("Голос"), Владимир Воронов ("Слуга народа"), Михаил Забродский ("Европейская солидарность"), Яна Зинкевич ("Европейская солидарность"), Юрий Камельчук ("Слуга народа"), Константин Касай ("Слуга народа") – по 140 тысяч 400 гривен.
Обратите внимание! Согласно законодательству, право на возмещение денег на аренду жилья имеют нардепы, которые не владеют жильем в столице или проживающие на расстоянии более 30 километров от границ Киева.
Сколько парламентариям вернули за проезд
Размер компенсации расходов на проезд депутатов по Украине составил 17,2 миллиона гривен. Сумма компенсаций – от 15 до более 53 тысяч гривен.
Кроме того, депутатам возместили стоимость проезда в пределах города Киева на общую сумму 2,8 миллиона гривен.
Больше всего потратили
- Яна Зинкевич ("Европейская Солидарность");
- Владимир Крейденко ("Слуга народа");
- Святослав Юраш ("Слуга народа").
Наименее "популярной" статьей расходов является содержание служебных помещений. На них потратили 9 тысяч 424 гривны.