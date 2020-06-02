Понад 157 мільйонів гривень з бюджету на народних депутатів: на кого і скільки витратили
На народних депутатів Ради 9-го скликання з 29 серпня 2019 року по 31 березня 2020 року витратили понад 157 мільйонів гривень. Найбільше грошей пішло на зарплату та компенсацію вартості оренди житла.
Найбільша стаття видатків – зарплати нардепів
За перші 7 місяців роботи на депутатські зарплати з бюджету виділили 117,8 мільйона гривень, пише громадська мережа "Опора" з посиланням на Апарат Ради.
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Виплати складаються з посадового окладу та надбавок. Депутати отримують доплату за інтенсивність праці, науковий ступінь, вчене звання та вислугу років.
Також розмір зарплати залежить від дисциплінованості парламентарів, а саме регулярного відвідування засідань Ради та парламентського комітету.
Важливо! Згідно з чинним законодавством, якщо нардеп впродовж календарного місяця протягом однієї чергової сесії парламенту без поважних причин не бере участі понад 30% голосувань Ради або 50% засідань комітету, зарплату за місяць йому не заплатять.
Хто заробив найбільше, а хто – найменше
Найбільшу зарплату за період з 29 серпня 2019 року до 31 березня 2020 року отримали
- перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук (позафракційний) – 393,6 тисячі гривень;
- депутат від фракції "Слуга народу" Євген Петруняк – 367,8 тисячі гривень;
- депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Михайло Макаренко – 355,4 тисячі гривень.
Найменше заробили за цей час
- Анна Скороход (позафракційна) – 155 тисяч гривень;
- Любов Шпак ("Слуга народу") – 186,4 тисячі гривень;
- Степан Івахів (депутатська група "За майбутнє") – 199,1 тисячі гривень;
- Юрій Солод ("Опозиційна платформа – За життя") – 217,2 тисячі гривень.
- Також меншу зарплату за цей період отримали депутати, які достроково склали мандат або отримали його пізніше: Анна Коваленко, Ірина Луценко, Олексій Кучер, Олександр Кубраков, Ірина Венедіктова, Володимир В’ятрович, Сергій Рудик, Сергій Мандзій та Олександр Санченко.
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Майже 20 мільйонів гривень на оренду житла
Наступна за величиною стаття витрат – компенсація оренди житла. На неї з бюджету виділили майже 19,2 мільйона гривень.
Суми варіюють від 14 тисяч до 140 тисяч гривень.
Скільки депутати отримали компенсації за житло
- Володимир Кабаченко (фракція "Батьківщина") – 14 тисяч 340 гривень;
- Олександр Пасічний ("Слуга народу") – 18 тисяч 850 гривень;
- Дмитро Припутень ("Слуга народу") – 21 тисяч 450 гривень;
- Тарас Батенко ("За майбутнє"), Галина Васильченко ("Голос"), Володимир Воронов ("Слуга народу"), Михайло Забродський ("Європейська солідарність"), Яна Зінкевич ("Європейська солідарність"), Юрій Камельчук ("Слуга народу"), Костянтин Касай ("Слуга народу") – по 140 тисяч 400 гривень.
Зверніть увагу! Відповідно до законодавства, право на відшкодування грошей на оренду житла мають нардепи, які не володіють житлом у столиці або проживають на відстані понад 30 кілометрів від меж Києва.
Скільки парламентарям повернули за проїзд
Розмір компенсації витрат на проїзд депутатів Україною становив 17,2 мільйона гривень. Сума компенсацій – від 15 до понад 53 тисяч гривень.
Крім того, депутатам відшкодували вартість проїзду у межах міста Києва на загальну суму 2,8 мільйона гривень.
Найбільше витратили
- Яна Зінкевич ("Європейська Солідарність");
- Володимир Крейденко ("Слуга народу");
- Святослав Юраш ("Слуга народу").
Найменш "популярною" статтею витрат є утримання службових приміщень. На них витратили 9 тисячі 424 гривень.