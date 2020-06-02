На народних депутатів Ради 9-го скликання з 29 серпня 2019 року по 31 березня 2020 року витратили понад 157 мільйонів гривень. Найбільше грошей пішло на зарплату та компенсацію вартості оренди житла.

Найбільша стаття видатків – зарплати нардепів

За перші 7 місяців роботи на депутатські зарплати з бюджету виділили 117,8 мільйона гривень, пише громадська мережа "Опора" з посиланням на Апарат Ради.

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Виплати складаються з посадового окладу та надбавок. Депутати отримують доплату за інтенсивність праці, науковий ступінь, вчене звання та вислугу років.

Також розмір зарплати залежить від дисциплінованості парламентарів, а саме регулярного відвідування засідань Ради та парламентського комітету.

Важливо! Згідно з чинним законодавством, якщо нардеп впродовж календарного місяця протягом однієї чергової сесії парламенту без поважних причин не бере участі понад 30% голосувань Ради або 50% засідань комітету, зарплату за місяць йому не заплатять.

Хто заробив найбільше, а хто – найменше

Найбільшу зарплату за період з 29 серпня 2019 року до 31 березня 2020 року отримали

перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук (позафракційний) – 393,6 тисячі гривень;

(позафракційний) – 393,6 тисячі гривень; депутат від фракції "Слуга народу" Євген Петруняк – 367,8 тисячі гривень;

– 367,8 тисячі гривень; депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Михайло Макаренко – 355,4 тисячі гривень.

Найменше заробили за цей час

Анна Скороход (позафракційна) – 155 тисяч гривень;

(позафракційна) – 155 тисяч гривень; Любов Шпак ("Слуга народу") – 186,4 тисячі гривень;

("Слуга народу") – 186,4 тисячі гривень; Степан Івахів (депутатська група "За майбутнє") – 199,1 тисячі гривень;

(депутатська група "За майбутнє") – 199,1 тисячі гривень; Юрій Солод ("Опозиційна платформа – За життя") – 217,2 тисячі гривень.

("Опозиційна платформа – За життя") – 217,2 тисячі гривень. Також меншу зарплату за цей період отримали депутати, які достроково склали мандат або отримали його пізніше: Анна Коваленко, Ірина Луценко, Олексій Кучер, Олександр Кубраков, Ірина Венедіктова, Володимир В’ятрович, Сергій Рудик, Сергій Мандзій та Олександр Санченко.

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Майже 20 мільйонів гривень на оренду житла

Наступна за величиною стаття витрат – компенсація оренди житла. На неї з бюджету виділили майже 19,2 мільйона гривень.

Суми варіюють від 14 тисяч до 140 тисяч гривень.

Скільки депутати отримали компенсації за житло

Володимир Кабаченко (фракція "Батьківщина") – 14 тисяч 340 гривень;

(фракція "Батьківщина") – 14 тисяч 340 гривень; Олександр Пасічний ("Слуга народу") – 18 тисяч 850 гривень;

("Слуга народу") – 18 тисяч 850 гривень; Дмитро Припутень ("Слуга народу") – 21 тисяч 450 гривень;

("Слуга народу") – 21 тисяч 450 гривень; Тарас Батенко ("За майбутнє"), Галина Васильченко ("Голос"), Володимир Воронов ("Слуга народу"), Михайло Забродський ("Європейська солідарність"), Яна Зінкевич ("Європейська солідарність"), Юрій Камельчук ("Слуга народу"), Костянтин Касай ("Слуга народу") – по 140 тисяч 400 гривень.

Зверніть увагу! Відповідно до законодавства, право на відшкодування грошей на оренду житла мають нардепи, які не володіють житлом у столиці або проживають на відстані понад 30 кілометрів від меж Києва.

Скільки парламентарям повернули за проїзд

Розмір компенсації витрат на проїзд депутатів Україною становив 17,2 мільйона гривень. Сума компенсацій – від 15 до понад 53 тисяч гривень.

Крім того, депутатам відшкодували вартість проїзду у межах міста Києва на загальну суму 2,8 мільйона гривень.

Найбільше витратили

Яна Зінкевич ("Європейська Солідарність");

Володимир Крейденко ("Слуга народу");

Святослав Юраш ("Слуга народу").

Найменш "популярною" статтею витрат є утримання службових приміщень. На них витратили 9 тисячі 424 гривень.