Прогульники у Раді: скільки депутатів можуть залишитись без виплат
У травні 2020 року 70 парламентарів пропустили понад 30% голосувань на засіданнях Ради. Тепер їх можуть залишити без виплат. Найбільше прогульників серед "Слуг народу" – 29 депутатів.
Рішення щодо цих депутатів мають ухвалити на Комітеті з питань регламенту депутатської етики та організації роботи Ради, повідомляє громадська мережа "Опора".
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Нардепи з яких фракцій пропустили щонайменше 30% голосувань
- 29 депутатів від "Слуги народу";
- 10 – від "Батьківщини";
- 7 – від "Опозиційної платформи – За життя";
- 6 – від "Голосу";
- 5 – від "Європейської Солідарності";
- 6 парламентарів від депутатської групи "За майбутнє";
- 2 – від "Довіри";
- 5 позафракційних депутатів.
Які депутати пропустили всі голосування
- від "Батьківщини": Альона Шкрум, Анжеліка Лабунська, Валерій Дубіль та Віталій Данілов;
- від "Європейської солідарності": Володимир В'ятрович та Яна Зінкевич;
- від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Столар;
- з групи "За майбутнє" – Віктор Балога;
- позафракційний Сергій Рудик.
Важливо! Відповідно до чинного законодавства, до тих парламентарів, які не беруть участь у голосуваннях, застосовують фінансові санкції. Якщо нардеп впродовж календарного місяця протягом однієї чергової сесії парламенту без поважних причин не бере участі у понад 30% голосувань Ради або 50% засідань комітету, зарплату за місяць йому не заплатять.
Що відомо по зарплати нардепів
- Відповідно до Постанови про фінансове забезпечення народних депутатів, посадовий оклад депутата коливається від 10 до 12 прожиткових мінімумів, тобто 20 270 – 24 324 гривень у 2020 році.
- Крім посадового окладу, у зарплату входять надбавки та доплати (для депутатів, які мають науковий ступінь або почесне звання).