У травні 2020 року 70 парламентарів пропустили понад 30% голосувань на засіданнях Ради. Тепер їх можуть залишити без виплат. Найбільше прогульників серед "Слуг народу" – 29 депутатів.

Рішення щодо цих депутатів мають ухвалити на Комітеті з питань регламенту депутатської етики та організації роботи Ради, повідомляє громадська мережа "Опора".

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Нардепи з яких фракцій пропустили щонайменше 30% голосувань

29 депутатів від "Слуги народу";

10 – від "Батьківщини";

7 – від "Опозиційної платформи – За життя";

6 – від "Голосу";

5 – від "Європейської Солідарності";

6 парламентарів від депутатської групи "За майбутнє";

2 – від "Довіри";

5 позафракційних депутатів.

Які депутати пропустили всі голосування

від "Батьківщини": Альона Шкрум, Анжеліка Лабунська, Валерій Дубіль та Віталій Данілов;

від "Європейської солідарності": Володимир В'ятрович та Яна Зінкевич;

від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Столар;

з групи "За майбутнє" – Віктор Балога;

позафракційний Сергій Рудик.

Важливо! Відповідно до чинного законодавства, до тих парламентарів, які не беруть участь у голосуваннях, застосовують фінансові санкції. Якщо нардеп впродовж календарного місяця протягом однієї чергової сесії парламенту без поважних причин не бере участі у понад 30% голосувань Ради або 50% засідань комітету, зарплату за місяць йому не заплатять.

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