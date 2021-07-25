Турнир несмотря на аномальную жару: как завершились соревнования спецназовцев на Черкащине

Уже четвертый год подряд бойцы 10 погранотряда ДОЗОР организовывают турнир памяти своего павшего собрата Василия Полякова. В 2021 году аномальная жара только усилила боевой дух участников.

В то же время собственно турнир начался с рекорда. Его установил 7-кратный рекордсмен Украины по пауэрлифтингу Виталий Михеев – в богатырской тяге. Он уже давно помогает спецподразделению ДОЗОР. Свое достижение он посвятил памяти героя-пограничника.

Обратите внимание 1200 военных из разных стран: в Украине впервые стартовали военные учения "Три меча – 2021"

"Рекорд установлен, зафиксирован. Первая попытка была неудачной. Если сдаться? Вася (Василий Поляков – 24 канал) же не сдался, я тоже не имел права сдаваться", – сказал волонтер и рекордсмен Виталий Михеев.

Участники представили силовые ведомства Украины

Заместитель председателя Госпогранслужбы Сергей Сердюк отметил, что это соревнование на выносливость, на коллективные действия и коллективное принятие решений – практически все этапы направлены на то, чтобы выявить лучшие стороны спецназовца. Участниками турнира стали 19 команд, которые представляли силовые ведомства Украины:

пограничников;

полицию;

Службу безопасности;

Внешнюю разведку.

На турнир приехали спецназовцы из-за рубежа

В 2021 году турнир впервые посетили спецназовцы из Литвы и Латвии. Командир латвийского подразделения SIGMA уже встречался с украинскими пограничниками на соревнованиях у себя дома.



Турнир впервые посетили спецназовцы из Литвы / Фото с фейсбука подразделения ДОЗОР

"Главная цель в том, чтобы собрать здесь ребят. Не для того, чтобы быть соперниками или оппонентами, а чтобы они подружились, обменялись опытом и навыками. Ваши ребята из ДОЗОРа имеют боевой опыт, для нас это тоже очень важно", – сказал командир подразделения SIGMA.



Командир SIGMA уже встречался с украинскими пограничниками / Фото с фейсбука подразделения ДОЗОР

5-дневный турнир поделили на силовые и стрелковые компоненты. Сначала – командное преодоление полосы препятствий. Перед военнослужащими специального назначения может стоять задача не только в городе или открытой местности – это может быть лес, болото или река – их надо преодолеть, рассказал инструктор спецподразделения ДОЗОР позывной "Рысь".

Впервые на турнир приехала родная сестра Полякова

"Мы пытались сделать его (турнир – 24 канал) максимально интересным, максимально прикладным, здесь есть и физические нагрузки, и перенос веса, и стрельба, лазание по лестнице, спуск по канату. Хотели загнать в какое-то минимальное состояние стресса для того, чтобы каждый участник получил свою порцию адреналина", – пояснил инструктор спецподразделения ДОЗОР позывной "Сэм".

Читайте также Невиданные по размаху военные учения "Си Бриз": пограничники показали свое мастерство

Победителем турнира в 2021 году стала команда 10 отдельного отряда оперативного реагирования ДОЗОР. На церемонии награждения, по традиции, присутствовали родители погибшего пограничника. Впервые на турнир приехала и родная сестра Василия Марьяна.

Первое впечатление: я увидела как они соревнуются в такой жаре. Они молодцы, что выдержали все это! Они очень сильные, они молодцы: собираются ежегодно ради моего брата. Я очень благодарна им,

– сказала Марьяна Полякова.