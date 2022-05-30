Об этом с 24 каналом поделился публицист Андрей Пионтковский. Он также добавил, что Украина героически сопротивляется, но украинский ВПК почти уничтожен и очень тяжело воевать без оружия в руках.

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"Еще несколько дней назад мы праздновали подписание ленд-лиза, но пока – результатов ноль. Исключение, это несколько десятков гаубиц, но очень трудно выдерживать постоянный вражеский огонь без реактивных систем залпового огня", – беспокоится Пионтковский.

Думаю, сегодня самый трудный день войны. Надеюсь, что завтра-после завтра уже будет немного легче,

– добавляет публицист.

Как утверждает эксперт, именно в эти дни мы ожидаем заявления американских партнеров относительно номенклатуры того вооружения, которое будет передано Украине.

"Все эти недели в США молчат, пока Украину заливает кровь и ее защитники на грани возможного отстаивают позиции. На сколько мне известно, в этом заявлении и будет найден консенсус по передаче Украине РСЗО и определена дальность ракет-боеприпасов", – говорит Андрей Пионтковский.

По его мнению, можно ожидать поставку ракет дальностью в 70 километров, этого достаточно для поля боя, ведь у украинцев нет цели бомбить Воронеж, добавляет он.

Поставки оружия Украине от союзников: последнее

В рамках военной помощи Франция предоставляет Украине артиллерийские установки Caesar. Во французском правительстве заверили Украину, что продолжат поставлять свои гаубицы.

Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Колонна, которая в Киеве встретилась с президентом Владимиром Зеленским, подчеркнула, что Франция, хоть и не воюет с Россией, но "очень помогает Украине в оборонном и военном плане".

Относительно скорости овладения нашими защитниками "сложного западного оружия" беспокоиться не стоит. Ведь наши воины удивляют даже коллег из НАТО, когда через несколько часов или дней готовы уничтожать врагов из новых видов вооружения. Так, на днях в ВСУ сообщили, что Гранатомет шведского производства "Карл Густаф" применяют по всей линии фронта. Он отлично зарекомендовал себя в боевых действиях.

Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео о предоставлении Украине оружия и прочее