Про це із 24 каналом поділився публіцист Андрій Піонтковський. Він також додав, що Україна героїчно чинить опір, але український ВПК майже знищений і дуже важко воювати без зброї в руках.

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"Ще кілька днів тому ми святкували підписання ленд-лізу, але поки що – результатів нуль. Виняток, це кілька десятків гаубиць, але дуже важко витримувати постійний ворожий вогонь без реактивних систем залпового вогню", – переймається Піонтковський.

Гадаю, сьогодні найважчий день війни. Сподіваюся, що завтра-післязавтра вже буде трохи легше,

– додає публіцист.

Як стверджує експерт, саме цими днями ми очікуємо на заяви американських партнерів, щодо номенклатури того озброєння, яке буде передане Україні.

"Всі ці тижні в США мовчать, поки Україну заливає кров і її захисники на межі можливого відстоюють позиції. На скільки мені відомо, в цій заяві і буде знайдений консенсус щодо передачі Україні РСЗВ і визначена дальність ракет-боєприпасів", – говорить Андрій Піонтковський.

На його думку, можна чекати на постачання ракет дальністю у 70 кілометрів, цього досить для поля бою, адже у українців нема мети бомбардувати Воронєж, додає він.

Постачання зброї Україні від союзників: останнє

У рамках військової допомоги Франція надає Україні артилерійські установки Caesar. У французькому уряді запевнили Україну, що продовжать постачати свої гаубиці.

Відповідну заяву зробила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна під час брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Колонна, яка у Києві зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, наголосила, що Франція, хоч і не воює з Росією, але "дуже допомагає Україні в оборонному та військовому плані".

Щодо швидкості опанування нашими захисниками "складної західної зброї" перейматися не варто. Адже наші воїни дивують навіть колег із НАТО, коли за кілька годин чи днів готові нищити ворогів із нових видів озброєння. Так, днями, у ЗСУ повідомили, що Гранатомет шведського виробництва "Карл Густаф" застосовують по всій лінії фронту. Він чудово зарекомендував себе в бойових діях.

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