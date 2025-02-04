Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины. Согласно документу, будет только 3 категории граждан, которые не обязаны повторно проходить военно-врачебную комиссию.

Смотрите также Мобилизация в Украине: кто имеет право на отсрочку и как изменились правила ее оформления

Кто сможет не проходить ВВК

Сейчас, по закону, повторный осмотр предусмотрен для граждан Украины, которые были признаны ограниченно годными, до 5 февраля. Это касается и женщин, которые также могут стоять на учете. Внесенный законопроект потребует пройти ВВК до 5 июня 2025 года.

Законопроект выписали так, что до 5 июня ограниченно годные не имеют обязанности пройти повторный осмотр в таких случаях:

им до 25 лет;

они старше 60 лет;

они признаны лицами с инвалидностью без указания группы. Итак, если есть установленная инвалидность I, II или III группы.

Других исключений в документе, который находится на завершающей стадии рассмотрения, не указано.

Заметим, что на сегодня только 27 – 28 процентов среди ограниченно годных прошли повторную ВВК. Поэтому было решено дать людям еще время для прохождения медкомиссии, а также разгрузить работу территориальных центров комплектования.