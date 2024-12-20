Через Резерв+ можно будет получить электронное направление на прохождение ВВК

Вскоре, чтобы получить направление на ВВК, не придется посещать ТЦК. Это можно будет сделать через приложение Резерв+.

Такая услуга будет доступна уже через несколько месяцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Выводы ВВК будут хранить в электронной форме

Соответствующие планы обсудили 20 декабря на заседании Координационного центра по вопросам организации деятельности медицинских служб сил безопасности и обороны. Среди присутствующих были представители Минобороны, Минздрава, Медицинских сил ВСУ и др.

Планируют, что электронное направление через Резерв+ будет доступно в приложении уже до конца февраля 2025 года.

Решение военно-врачебной экспертизы будут поступать не в бумажном виде в ТЦК, а в электронной форме в информационно-коммуникационные системы Минобороны, в частности реестр "Оберег",

– пишут в министерстве.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, медицинский осмотр военнообязанные смогут проходить в любом определенном медицинском учреждении.

"Выводы врачей будут храниться в цифровой форме с подписями ответственных лиц", – добавила она.

В Минобороны говорят, что этой реформой военно-врачебной экспертизы пытаются усилить ее эффективность, а также разграничение функций ВВК и ТЦК, чтобы в последних не было очередей и снизились коррупционные риски.