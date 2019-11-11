Проиграют абсолютно все, – Дубилет о "войне" вокруг "Приватбанка"
Из-за судебных споров в Украине и за рубежом по делу "Приватбанка" проиграют все – и государство, и его бывшие владельцы. Ситуация могла бы быть совсем другой.
Альтернативы национализации были, об этом рассказал министр Кабмина и бывший IT-директор "Приватбанка" Дмитрий Дубилет в интервью DW.
Важно: Зеленский пообещал вернуть деньги, потраченные из-за обанкротившихся и национализированных банков
Дубилет считает, что в этом деле "акционеры и государство могли договориться лучше".
К сожалению, так случилось, как случилось. Я считаю, что акционеры и государство могли договориться лучше. Сделать таким образом, чтобы государство не тратило деньги на национализацию и банк был в нормальном состоянии,
– пояснил он.
На вопрос журналистки, кто выиграет от судебных процессов, министр ответил: "Проиграют абсолютно все".
"Я не знаю, кто выиграет, я знаю, что абсолютно все проигрывают от этого. От того, что началась война и вокруг "Приватбанка", проигрывают абсолютно все – в первую очередь, украинское общество", – сказал он.
Министр добавил, что если бы государство договорилось с украинским олигархом и экс-владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским, "это был бы win-win".
"Приватбанк" остался бы коммерческим, а не государственным. Государство не тратило бы много денег, а Коломойский возвращал бы долги по своим предприятиям,
– считает Дубилет.
Что нужно знать о деле "Приватбанка"?
- Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
- Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию в более чем 155 миллиардов гривен.
- Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в иностранных юрисдикциях).
- Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
- 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса в деле против Коломойского и Боголюбова.
- Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.