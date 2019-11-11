Проиграют абсолютно все, – Дубилет о "войне" вокруг "Приватбанка"

Из-за судебных споров в Украине и за рубежом по делу "Приватбанка" проиграют все – и государство, и его бывшие владельцы. Ситуация могла бы быть совсем другой.

Альтернативы национализации были, об этом рассказал министр Кабмина и бывший IT-директор "Приватбанка" Дмитрий Дубилет в интервью DW.

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Дубилет считает, что в этом деле "акционеры и государство могли договориться лучше".

К сожалению, так случилось, как случилось. Я считаю, что акционеры и государство могли договориться лучше. Сделать таким образом, чтобы государство не тратило деньги на национализацию и банк был в нормальном состоянии,

– пояснил он.

На вопрос журналистки, кто выиграет от судебных процессов, министр ответил: "Проиграют абсолютно все".

"Я не знаю, кто выиграет, я знаю, что абсолютно все проигрывают от этого. От того, что началась война и вокруг "Приватбанка", проигрывают абсолютно все – в первую очередь, украинское общество", – сказал он.

Министр добавил, что если бы государство договорилось с украинским олигархом и экс-владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским, "это был бы win-win".

"Приватбанк" остался бы коммерческим, а не государственным. Государство не тратило бы много денег, а Коломойский возвращал бы долги по своим предприятиям,

– считает Дубилет.

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