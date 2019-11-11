16:19
11 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, 9 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР

      Проиграют абсолютно все, – Дубилет о "войне" вокруг "Приватбанка"

      4 Читати новину українською
      Дубилет считает, что государство и экс-владельцы "Приватбанка" могли договориться
      Дубилет считает, что государство и экс-владельцы "Приватбанка" могли договориться / epravda.com.ua

      Из-за судебных споров в Украине и за рубежом по делу "Приватбанка" проиграют все – и государство, и его бывшие владельцы. Ситуация могла бы быть совсем другой.

      Альтернативы национализации были, об этом рассказал министр Кабмина и бывший IT-директор "Приватбанка" Дмитрий Дубилет в интервью DW.

      Важно: Зеленский пообещал вернуть деньги, потраченные из-за обанкротившихся и национализированных банков

      Дубилет считает, что в этом деле "акционеры и государство могли договориться лучше".

      К сожалению, так случилось, как случилось. Я считаю, что акционеры и государство могли договориться лучше. Сделать таким образом, чтобы государство не тратило деньги на национализацию и банк был в нормальном состоянии,
      – пояснил он.

      На вопрос журналистки, кто выиграет от судебных процессов, министр ответил: "Проиграют абсолютно все".

      "Я не знаю, кто выиграет, я знаю, что абсолютно все проигрывают от этого. От того, что началась война и вокруг "Приватбанка", проигрывают абсолютно все – в первую очередь, украинское общество", – сказал он.

      Министр добавил, что если бы государство договорилось с украинским олигархом и экс-владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским, "это был бы win-win".

      "Приватбанк" остался бы коммерческим, а не государственным. Государство не тратило бы много денег, а Коломойский возвращал бы долги по своим предприятиям,
      – считает Дубилет.

      Что нужно знать о деле "Приватбанка"?

      • Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
      • Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию в более чем 155 миллиардов гривен.
      • Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в иностранных юрисдикциях).
      • Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
      • 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса в деле против Коломойского и Боголюбова.
      • Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.
      blog_ava
      Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
      сегодня
      22231
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Кабинет Министров Украины Новости Украины Игорь Коломойский Дмитрий Дубилет Приватбанк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Территориальная оборона: кто будет защищать украинские города во время войны?
      сегодня , 16:00 Территориальная оборона: кто будет защищать украинские города во время войны?
      Богдан Мірошниченко 50
      Президент на дроті. Дубілет розказав, як треба змінити зв'язок для перших осіб
      сегодня , 15:00 Президент на дроті. Дубілет розказав, як треба змінити зв'язок для перших осіб
      Дмитро Дубілет 248
      Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      сегодня , 13:40 Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      Роман Маселко 81
      Что такое расизм: его показательные проявления в Украине, в футболе и быту
      сегодня , 13:01 Что такое расизм: его показательные проявления в Украине, в футболе и быту
      Василь Денисюк 227
      У мене моторошне відчуття, – Зоя Казанжи про результати опитування в ОРДЛО
      сегодня , 12:00 У мене моторошне відчуття, – Зоя Казанжи про результати опитування в ОРДЛО
      Зоя Казанжи 2817
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук